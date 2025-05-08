Расчеты в валюте — за какие денежные операции предусмотрены большие штрафы в 2025

Доллары в руках. Фото: Pexels

Национальной валютой Украины является гривна, поэтому все расчеты должны проводиться с использованием этой денежной единицы. Однако существуют исключения для банковских переводов, инвестиций и тому подобное. Несоблюдение требований закона влечет за собой финансовые санкции, причем немаленькие.

Об этом рассказали специалисты Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области.

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Штрафы за валютные расчеты

Согласно статье 5 закона "О валюте и валютных операциях", все расчеты на территории Украины должны осуществляться исключительно в гривне, поскольку она считается единственным законным платежным средством. Но разрешается использовать иностранную валюту в таких операциях:

инвестиции за границу и возврат иностранным вкладчикам прибылей, доходов, дивидендов и т.д;

предоставление банковских и других финансовых услуг на основании лицензии;

предоставление финансовых услуг небанковскими учреждениями и операторами почтовой связи, которые имеют лицензию НБУ на осуществление валютных операций;

размещение, выплаты денежного дохода и погашение облигаций, казначейских обязательств Украины, номинированных в иностранной валюте, если это предусмотрено проспектом ценных бумаг;

купля-продажа государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, если инициатором или получателем является банк;

определенные Таможенным кодексом и (или) нормативно-правовыми актами НБУ случаи.

Такие операции разрешается проводить с использованием гривны, иностранной валюты и банковских металлов. В случае нарушения требований закона предусмотрена ответственность, в частности в виде штрафных санкций и других мер воздействия на юридических лиц.

Контролирующий орган имеет полномочия применить взыскание в размере 100% от суммы операции, проведенной с несоблюдением валютного законодательства. Причем придется перевести расчет в гривны по официальному курсу Национального банка на день совершения неправомерной операции.

Отдельные полномочия на финансовые взыскания с юридических лиц имеет налоговая. Контролирующий орган может наложить штраф в размере 25% от суммы перевода/поступления, причем за каждый случай нарушения, установленного в результате проверки. За повторное привлечение к ответственности в течение года грозит санкция в размере 50%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, налоговая обнаружила тысячи украинцев, которые получали оплату за товары, проданные онлайн, на личную банковскую карточку, а не предпринимательский счет. Это свидетельствует о нарушении закона, ведь граждане не открыли ФЛП и не уплатили налоги.

Также мы писали, что с некоторых международных денежных переводов на карту не уплачивают НДФЛ и военный сбор. Например, если поступила техническая помощь (дотации, гранты), алименты, стипендия или средства целевого назначения.