Місце прописки — як перевірити та де отримати витяг у 2025

Застосунок "Дія" у телефоні. Фото: diia.gov.ua

Від вашої адреси реєстрації (прописки) залежать десятки адміністративних і побутових питань: оформлення документів, подання до суду, запис у дитячий садок, відкриття рахунку в банку. Замість пошуку старого штампа в паспорті або очікування довідки в черзі, сьогодні достатньо кількох кліків у застосунку "Дія" або на державному порталі.

Як зазначено на порталі "Дія", витяг про місце проживання — це офіційне підтвердження вашої задекларованої адреси. У 2025 році він став невіддільною частиною більшості держпослуг.

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Що таке витяг і для чого він потрібен

Це цифровий документ, який підтверджує вашу поточну або минулу адресу реєстрації. Він необхідний для:

подачі заяв до держорганів;

оформлення шлюбу чи зміни місця проживання;

зарахування дитини до садочка або школи;

відкриття банківських рахунків;

підтвердження адреси для роботодавця чи військкомату.

Один із головних плюсів — вам більше не потрібно носити з собою паперову довідку або паспорт зі штампом. QR-код на витягу дозволяє миттєво перевірити його справжність.

Як подивитися, де ви прописані

У 2025 році отримати витяг можна кількома способами: онлайн через портал або застосунок "Дія", а також офлайн у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Через портал "Дія"

Увійдіть до особистого кабінету.

Перейдіть у розділ "Послуги" → "Довідки та витяги".

Оберіть "Витяг про місце проживання".

Натисніть "Замовити витяг".

Якщо дані про вас є в реєстрі, ви зможете завантажити витяг у форматі PDF вже за кілька хвилин.

Через застосунок "Дія"

Відкрийте мобільний застосунок.

У меню "Послуги" знайдіть "Довідки та витяги".

Оберіть потрібну послугу.

Після обробки запиту витяг буде доступний у розділі "Документи".

Послуга надається безоплатно, час подання заяви: до 2 хвилин, час обробки: до 1 хвилини.

Як отримати витяг для дитини

Діти з 14 років, які мають РНОКПП (ідентифікаційний код), можуть замовити витяг самостійно. Якщо ж коду ще немає, це робить один із батьків до досягнення дитиною 15 років.

У заявці потрібно вказати серію та номер свідоцтва про народження, після чого документ з’явиться в кабінеті заявника.

Як перевірити справжність витягу

Кожен витяг має унікальний номер і QR-код. Перевірка дуже проста: відкрийте камеру смартфона, наведіть на код — і отримаєте підтвердження з реєстру.

Це особливо зручно у випадках, коли ви показуєте витяг в установі чи надаєте копію в цифровому вигляді.

Що робити, якщо дані про реєстрацію відсутні

Якщо у витягу не вказано жодної адреси, можливо, ваша інформація ще не внесена до Реєстру територіальної громади. У такому випадку необхідно актуалізувати свої дані:

Онлайн

Увійдіть на портал "Дія".

Замовте послугу "Актуалізація даних у реєстрі територіальної громади".

Після підтвердження зміни з’являться в системі.

Особисто

Зверніться до ЦНАПу за місцем фактичного проживання. Вам потрібно буде подати документи, що підтверджують право проживання за вказаною адресою.

Чи є альтернатива витягу

У деяких випадках адресу проживання можна підтвердити:

цифровим паспортом у застосунку "Дія";

паспортом-книжечкою зі штампом про прописку (тільки якщо штамп проставлений до 1 грудня 2021 року);

довідкою, виданою військовою адміністрацією або органом опіки.

Але в більшості випадків державні органи вимагають саме витяг із реєстру — як єдине цифрове джерело актуальних даних.

Якщо місце проживання задеклароване на окупованій території

Якщо ваш останній запис про реєстрацію був у населеному пункті, який наразі окупований, ви все одно маєте право на витяг. Алгоритм дій той самий — подайте онлайн-заявку, і якщо дані є в реєстрі, витяг буде доступний. У разі відсутності інформації — звертайтеся до ЦНАПу для актуалізації.

Що ще варто знати українцям

Війна в Україні кардинально змінила життя мільйонів, змушуючи багатьох оновлювати свої реєстраційні дані через часті переїзди або евакуацію. Процес "виписки", який може здаватися складним через бюрократію, насправді є досить простим, якщо знати правильний порядок дій.

А купівля квартири з прихованими зареєстрованими особами може стати справжнім кошмаром, наражаючи ваші майнові права на небезпеку. Навіть попри розвиток цифрових послуг у 2025 році, отримати повну інформацію про прописаних мешканців залишається складно, адже ці дані є конфіденційними та захищені законом. Це підкреслює важливість ретельної перевірки перед укладанням угоди, щоб уникнути неприємних сюрпризів.