Адреса украинцев продолжают проверять — для чего собирают информацию

Человек проверяет свой адрес проживания в приложении. Фото: УНИАН

В Украине продолжается масштабная проверка адресов в рамках работы Единого государственного реестра адресов (ЕГРА). Сейчас уже успели проверить более 1,5 миллиона адресов — это примерно 14,2% от общего количества по стране.

О том, зачем проверяют адреса украинцев, объяснили в Telegram-канале "Уряд online".

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Где темпы проверки самые высокие

Больше всего подтвержденных адресов зафиксировали в городе Сумы — 79,3%. Проверки проводят, чтобы выяснить, действительно ли существует указанный адрес и правильно ли указан номер дома. Среди городов, которые активно участвуют в верификации, также выделяются:

Херсон — 67,5% проверенных адресов;

Львов — 43,8% проверенных адресов.

Среди областей первое место занимает Херсонская — здесь проверили почти половину всех адресов (49,6%). Также высокие показатели в:

Николаевской области — 31,1%;

Волынской области — 26,1%.

Во время проверки специалисты уточняют, действительно ли существуют дома, указанные в документах, и правильно ли они привязаны к конкретным улицам в реестре.

Зачем проверять адреса в Украине

ЕГРА создают для того, чтобы упорядочить адресную информацию по всей стране. Этот реестр поможет:

избежать путаницы с адресами;

убрать дубликаты и несуществующие дома;

облегчить работу ЦНАПов, местных органов власти и государственных структур.

Также на основе этих данных планируют улучшить систему налогообложения недвижимости и доступ к социальным услугам. Благодаря точным и проверенным адресам станет проще оформлять имущественные права, получать помощь, платить налоги и пользоваться государственными сервисами.

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