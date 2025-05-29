Прописка в Україні 2025 — правила, документи та штрафи у червні

ЦНАП. Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Реєстрація місця проживання, або так звана прописка, залишається важливим елементом адміністративного життя в Україні. Сьогодні держава офіційно працює за декларативним принципом, який зробив реєстрацію місця проживання значно простішою, швидшою й цифровою.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні правила, необхідні документи, штрафи та особливості оформлення прописки для дорослих і дітей.

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Що таке прописка і чому вона важлива

Хоча термін "прописка" є спадщиною радянської системи, в Україні з 2001 року, після рішення Конституційного Суду, він офіційно замінений на "реєстрацію місця проживання". Це юридична процедура, яка фіксує адресу, за якою людина постійно або тимчасово проживає. Реєстрація необхідна для:

Отримання соціальних послуг (медична допомога, освіта). Оформлення документів (паспорт, водійські права). Участі у виборах. Військового обліку (особливо актуально для чоловіків у 2025 році).

У червні 2025 року процес залишається регульованим Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання" та іншими нормативними актами. Основна мета змін — зробити процедуру доступною, зокрема через онлайн-сервіси, такі як Дія.

Правила реєстрації місця проживання у 2025 році

Згідно з чинним законодавством, кожен громадянин України, а також іноземці чи особи без громадянства, які проживають в Україні, зобов’язані зареєструвати місце проживання протягом 30 календарних днів після зняття з попередньої реєстрації або прибуття на нову адресу. Порушення цього терміну може призвести до адміністративної відповідальності.

Де оформити прописку

Реєстрацію можна здійснити через:

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) — у великих містах;

органи місцевого самоврядування або виконавчі органи сільських рад — у селах і селищах.

портал або застосунок "Дія" — для онлайн-реєстрації, якщо власник житла підтвердить вашу заяву.

Оформлення зазвичай відбувається в день подання всіх документів, а за бажанням заявника — одночасно зі зняттям з попередньої адреси.

Необхідні документи для дорослих

Для реєстрації місця проживання у 2025 році потрібні:

Паспорт громадянина України або ID-картка. Документ, що підтверджує право власності на житло (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину, рішення суду тощо). Паспорт власника житла (якщо реєструєтесь у чужому помешканні). Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних). Заява про реєстрацію (форму надають у ЦНАП або заповнюють онлайн). Квитанція про сплату адміністративного збору (у 2025 році — 45,42 грн, або 1,5% від прожиткового мінімуму).

Реєстрація місця проживання дитини

Для прописки дитини до 14 років потрібні:

Свідоцтво про народження. Паспорти або ID-картки батьків. Заява одного з батьків (за згодою іншого). Квитанція про сплату збору. Згода іпотекотримача (якщо житло в іпотеці).

Згода власника житла не потрібна, якщо дитину реєструють за адресою прописки одного з батьків. Процедура для дітей старше 14 років аналогічна до дорослої, але потрібна їхня особиста присутність або заява.

Штрафи за порушення

Проживання без реєстрації або прострочення 30-денного терміну може призвести до:

попередження — за незначне порушення (до 30 днів);

штраф від 17 до 51 грн — якщо порушення триває понад рік (1-3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян).

Для орендодавців, які не реєструють квартирантів, штраф може сягати 510 грн. Ці суми залишаються відносно низькими, але вчасна реєстрація допоможе уникнути проблем, особливо для військовозобов’язаних, адже у 2025 році контроль за військовим обліком посилюється.

Особливості для військовозобов’язаних

У червні 2025 року, у зв’язку з воєнним станом, зміна місця проживання для чоловіків, які підлягають мобілізації, має додаткові нюанси. Як підкреслив юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна", призовники повинні повідомляти територіальні центри комплектування (ТЦК) про зміну адреси. Для цього після реєстрації нового місця проживання необхідно з’явитися до ТЦК за новою адресою та оновити дані військового обліку.

Онлайн-реєстрація через "Дію" спрощує процес, оскільки інформація автоматично передається до реєстрів. Однак ігнорування цих вимог може призвести до штрафів від 17 000 грн або інших санкцій, таких як блокування банківських рахунків.

Цифровізація та спрощення

У 2025 році Україна продовжує цифровізацію адміністративних послуг. Завдяки Дії можна:

Подати заяву на реєстрацію онлайн. Отримати витяг про місце проживання в електронному вигляді. Підтвердити адресу за згодою власника житла через застосунок.

Це особливо зручно для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які часто змінюють місце проживання. Однак для завершення процедури все ще потрібні фізичні документи, якщо справа доходить до ЦНАПу.

Важливі аспекти процедури прописки

У процесі оформлення прописки в Україні у червні 2025 року варто врахувати кілька ключових моментів, які часто викликають запитання у громадян:

Реєстрація без згоди власника. Без згоди власника житла або документа, що підтверджує право на проживання, оформити прописку неможливо. Виняток стосується лише дітей, яких реєструють за адресою прописки одного з батьків. Нотаріальне засвідчення документів. Законодавство не вимагає нотаріального засвідчення копій документів, що спрощує підготовку до процедури. Вартість прописки. Адміністративний збір становить 45,42 гривні, що робить процедуру доступною для всіх громадян. Наслідки невчасної реєстрації. За незначне порушення, наприклад, прострочення до 30 днів, передбачено попередження. Якщо ж проживання без прописки триває понад рік, накладається штраф у розмірі від 17 до 51 гривні.

Що ще треба знати українцям

Прописка є невіднятною частиною правового статусу громадян України, адже вона визначає доступ до багатьох державних послуг, банківських операцій та оформлення документів. Тому питання прописки у будинку без згоди власника є досить поширеним і потребує чіткого роз'яснення.

Також ми розповідали, що під час воєнного стану значно спростилася процедура виписки мешканців з житла. Власники квартир тепер мають більше повноважень і можуть виписати людину навіть без її згоди, що раніше було неможливо. Хоча процес став оперативнішим, він все ще містить юридичні тонкощі, які варто враховувати.