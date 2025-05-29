Прописка в Украине 2025 — правила, документы и штрафы в июне

ЦПАУ. Фото: КГГА, Алексей Самсонов

Регистрация места жительства, или так называемая прописка, остается важным элементом административной жизни в Украине. Сегодня государство официально работает по декларативному принципу, который сделал регистрацию места жительства значительно проще, быстрее и цифровее.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных правилах, необходимых документах, штрафах и особенностях оформления прописки для взрослых и детей.

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Что такое прописка и почему она важна

Хотя термин "прописка" является наследием советской системы, в Украине с 2001 года, после решения Конституционного Суда, он официально заменен на "регистрацию места жительства". Это юридическая процедура, которая фиксирует адрес, по которому человек постоянно или временно проживает. Регистрация необходима для:

Получения социальных услуг (медицинская помощь, образование). Оформления документов (паспорт, водительские права). Участия в выборах. Военного учета (особенно актуально для мужчин в 2025 году).

В июне 2025 года процесс остается регулируемым Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства" и другими нормативными актами. Основная цель изменений - сделать процедуру доступной, в частности через онлайн-сервисы, такие как Дія.

Правила регистрации места жительства в 2025 году

Согласно действующему законодательству, каждый гражданин Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, проживающие в Украине, обязаны зарегистрировать место жительства в течение 30 календарных дней после снятия с предыдущей регистрации или прибытия на новый адрес. Нарушение этого срока может привести к административной ответственности.

Где оформить прописку

Регистрацию можно осуществить через:

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) — в крупных городах;

органы местного самоуправления или исполнительные органы сельских советов — в селах и поселках.

портал или приложение "Дія" — для онлайн-регистрации, если владелец жилья подтвердит ваше заявление.

Оформление обычно происходит в день подачи всех документов, а по желанию заявителя — одновременно со снятием с предыдущего адреса.

Необходимые документы для взрослых

Для регистрации места жительства в 2025 году нужны:

Паспорт гражданина Украины или ID-карта. Документ, подтверждающий право собственности на жилье (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, решение суда и т.д.). Паспорт владельца жилья (если регистрируетесь в чужом помещении). Военно-учетный документ (для военнообязанных). Заявление о регистрации (форму предоставляют в ЦПАУ или заполняют онлайн). Квитанция об уплате административного сбора (в 2025 году — 45,42 грн или 1,5% от прожиточного минимума).

Регистрация места жительства ребенка

Для прописки ребенка до 14 лет нужны:

Свидетельство о рождении. Паспорта или ID-карты родителей. Заявление одного из родителей (с согласия другого). Квитанция об уплате сбора. Согласие ипотекодержателя (если жилье в ипотеке).

Согласие собственника жилья не требуется, если ребенка регистрируют по адресу прописки одного из родителей. Процедура для детей старше 14 лет аналогична взрослой, но требуется их личное присутствие или заявление.

Штрафы за нарушения

Проживание без регистрации или просрочка 30-дневного срока может привести к:

предупреждению — за незначительное нарушение (до 30 дней);

штраф от 17 до 51 грн — если нарушение длится более года (1-3 необлагаемых минимума доходов граждан).

Для арендодателей, которые не регистрируют квартирантов, штраф может достигать 510 грн. Эти суммы остаются относительно низкими, но своевременная регистрация поможет избежать проблем, особенно для военнообязанных, ведь в 2025 году контроль над военным учетом усиливается.

Особенности для военнообязанных

В июне 2025 года, в связи с военным положением, изменение места жительства для мужчин, подлежащих мобилизации, имеет дополнительные нюансы. Как подчеркнул юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина", призывники должны уведомлять территориальные центры комплектования (ТЦК) о смене адреса. Для этого после регистрации нового места жительства необходимо явиться в ТЦК по новому адресу и обновить данные воинского учета.

Онлайн-регистрация через "Дію" упрощает процесс, поскольку информация автоматически передается в реестры. Однако игнорирование этих требований может привести к штрафам от 17 000 грн или другим санкциям, таким как блокировка банковских счетов.

Цифровизация и упрощение

В 2025 году Украина продолжает цифровизацию административных услуг. Благодаря Дії можно:

Подать заявление на регистрацию онлайн. Получить выписку о месте проживания в электронном виде. Подтвердить адрес с согласия владельца жилья через приложение.

Это особенно удобно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые часто меняют место жительства. Однако для завершения процедуры все еще нужны физические документы, если дело доходит до ЦПАУ.

Важные аспекты процедуры прописки

В процессе оформления прописки в Украине в июне 2025 года стоит учесть несколько ключевых моментов, которые часто вызывают вопросы у граждан:

Регистрация без согласия собственника. Без согласия собственника жилья или документа, подтверждающего право на проживание, оформить прописку невозможно. Исключение касается лишь детей, которых регистрируют по адресу прописки одного из родителей. Нотариальное заверение документов. Законодательство не требует нотариального заверения копий документов, что упрощает подготовку к процедуре. Стоимость прописки. Административный сбор составляет 45,42 гривны, что делает процедуру доступной для всех граждан. Последствия несвоевременной регистрации. За незначительное нарушение, например, просрочку до 30 дней, предусмотрено предупреждение. Если же проживание без прописки длится более года, накладывается штраф в размере от 17 до 51 гривны.

Что еще надо знать украинцам

Прописка является неотъемлемой частью правового статуса граждан Украины, ведь она определяет доступ ко многим государственным услугам, банковским операциям и оформлению документов. Поэтому вопрос прописки в доме без согласия владельца является достаточно распространенным и требует четкого разъяснения.

Также мы рассказывали, что во время военного положения значительно упростилась процедура выписки жителей из жилья. Владельцы квартир теперь имеют больше полномочий и могут выписать человека даже без его согласия, что раньше было невозможно. Хотя процесс стал более оперативным, он все еще содержит юридические тонкости, которые стоит учитывать.