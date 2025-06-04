Как мужчине сменить прописку в 2025 — правила и риски

Мужчина в ЦПАУ. Фото: КГГА, Алексей Самсонов

Смена прописки для мужчин в Украине в 2025 году, особенно для призывников и военнообязанных, является не просто административной процедурой, но и процессом, требующим четкого соблюдения законодательных норм. В период военного положения требования к воинскому учету значительно ужесточились, и нарушения могут привести к штрафам или даже уголовной ответственности.

Призывник имеет право сменить место жительства, но процесс имеет определенные юридические нюансы, отмечает юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина". Эти нюансы необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с территориальными центрами комплектования (ТЦК).

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Почему смена прописки — это вопрос не только комфорта, но и закона

Закон четко регламентирует обязанности военнообязанных при смене места жительства. Речь идет, в частности, о статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", которая обязывает граждан сообщать ТЦК в течение 7 дней после переезда.

"Военнообязанные должны не только сообщить ТЦК, но и пройти четко определенную процедуру — от получения разрешения до обновления учетных данных", — подчеркивает Франчук.

Иначе — штраф от 17 000 до 25 500 гривен (по ст. 210 КУоАП), а в отдельных случаях — уголовная ответственность (ст. 336 УКУ).

Пошаговая инструкция: как изменить место регистрации мужчине

В 2025 году смена прописки военнообязанным происходит в несколько этапов. Важно соблюсти последовательность.

Получить разрешение в ТЦК

Прежде чем менять место жительства, нужно обратиться в ТЦК по старому адресу. Подайте заявление с объяснением причин переезда и ожидайте разрешения на снятие с воинского учета.

"Если вы получили повестку или подлежат мобилизации, разрешение могут временно не предоставить", — объясняет юрист.

Сняться с учета

После разрешения вы получаете справку о снятии с воинского учета. Без этого документа дальнейшие шаги невозможны.

Встать на учет по новому месту

После официальной регистрации по новому адресу обратитесь в ТЦК соответствующего района. Подайте военно-учетные документы и получите новые отметки в них.

Уведомить ЦПАУ

В Центре предоставления админуслуг следует предъявить военно-учетный документ с отметкой о новом учете. Только после этого ваша новая прописка будет оформлена.

Нюансы, которые игнорировать не стоит

В условиях военного положения государственный контроль усилился. Любое перемещение без согласования с ТЦК может иметь нежелательные последствия:

административная ответственность — штраф до 25 500 грн;

возможность открытия производства за уклонение от воинского учета;

блокирование процедуры смены прописки из-за отказа в снятии с учета.

"В период военного положения любые перемещения без согласования могут расцениваться как попытка избежать обязанностей", — предостерегает Франчук.

Что делать, если ТЦК затягивает процедуру

Такие случаи — не редкость. Но в юриспруденции всегда есть инструменты влияния:

подайте письменное заявление со ссылкой на нормы законодательства;

в случае отказа — жалуйтесь руководителю ТЦК или вышестоящему командованию;

обратитесь к юристу, который поможет действовать в рамках закона.

Юридически грамотно оформленный запрос значительно снижает риск затягивания или произвола со стороны военных органов, говорит эксперт.

В 2025 году смена прописки для мужчин — это уже не чисто формальное действие. Оно имеет юридический вес, особенно для лиц, подпадающих под мобилизацию. Соблюдение закона — лучшая стратегия избежания проблем.

"Не пренебрегайте процедурой. Лучше потратить немного времени, чем объяснять нарушения в суде", — советует Франчук.

Что еще стоит знать украинцам

Хотя регистрация места жительства остается ключевой частью административной жизни в Украине, государство упростило ее. Сейчас процесс базируется на декларативном принципе, что сделало его быстрее, легче и позволяет проводить его онлайн.

Также отметим, что регистрация места жительства не предоставляет человеку никаких прав собственности на жилье. Однако, несмотря на это, регистрация постороннего лица в вашей квартире все еще несет определенные риски. Современные реалии, такие как цифровизация услуг и военное положение, только подчеркивают важность тщательного обдумывания такого шага.