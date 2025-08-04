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Головна Економіка Не для подарунка — яке майно не можна передати іншій людині

Не для подарунка — яке майно не можна передати іншій людині

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 07:15
Заборонені активи — яке майно українці не зможуть подарувати навіть найближчим родичам
Чоловік підписує договір. Фото: Freepik

В Україні кожен громадянин має право подарувати майно іншій особі. Для цього оформлюється спеціальний документ — договір дарування, який у народі часто називають "дарчою".

Про те, що таке дарча та яке майно українці не можуть подарувати навіть найближчим родичам, зазначається у 55 главі Цивільного кодексу України.

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Що таке договір дарування та як він укладається

Дарча, договір дарування або дарчий договір — це різні назви однієї юридичної процедури, за якою одна сторона безоплатно передає майно у власність іншої, а одержувач має право його прийняти чи відмовитися від нього. 

Такий договір укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України (ч. 2 ст. 719). Передати право власності можна як одразу після укладення договору, так і з певною відстрочкою в майбутньому.

Документ оформлюється у письмовій формі, завіряється нотаріусом та реєструється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Момент переходу права власності настає саме з моменту внесення відповідних даних до реєстру. 

Після завершення процедури обдаровуваний отримує від нотаріуса примірник договору та витяг з державного реєстру про реєстрацію права власності.

Зазвичай оформлення договору дарування відбувається у тому населеному пункті, де зареєстроване майно, або за місцем проживання однієї зі сторін — дарувальника чи обдаровуваного.

Що означає "переписати майно" на іншу особу

Раніше, ще до 1991 року, коли житло у багатоквартирних будинках належало державі, не було поняття приватної власності на квартиру. Тоді "переписати квартиру" означало просто змінити прописку. 

Сьогодні таке поняття юридично не існує — вся передача майна оформлюється офіційно через договір дарування або інші нотаріально засвідчені угоди.

Якщо ж угоду оформити лише письмово, без нотаріуса, вона не матиме юридичної сили. Такі документи легко оскаржити, навіть якщо суд і визнає їх чинними.

Яке майно не можна подарувати у 2025 році

Не можна подарувати те, чим ви не володієте або не маєте права розпоряджатися (наприклад орендоване житло). Також не можна передати у дар майно, вилучене з цивільного обігу — наприклад, зброю, вибухові речовини чи інші предмети, вільне використання яких заборонено законом.

Раніше ми писали, що спадкування — це передача майна й обов’язків від померлої людини до її спадкоємців. Воно може відбуватися за заповітом або за законом.

Також ми розповідали, що все більше українців цікавляться, як правильно передати своє майно — подарувати, залишити заповіт чи оформити договір довічного утримання. Кожен спосіб має свої плюси та мінуси.

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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