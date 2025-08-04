Запрещенные активы — какое имущество украинцы не смогут подарить даже ближайшим родственникам

Мужчина подписывает договор. Фото: Freepik

В Украине каждый гражданин имеет право подарить имущество другому лицу. Для этого оформляется специальный документ — договор дарения, который в народе часто называют "дарственной".

О том, что такое дарственная и какое имущество украинцы не могут подарить даже ближайшим родственникам, отмечается в 55 главе Гражданского кодекса Украины.

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Что такое договор дарения и как он заключается

Дарственная, договор дарения или дарственный договор — это разные названия одной юридической процедуры, по которой одна сторона безвозмездно передает имущество в собственность другой, а получатель имеет право его принять или отказаться от него.

Такой договор заключается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины (ч. 2 ст. 719). Передать право собственности можно как сразу после заключения договора, так и с определенной отсрочкой в будущем.

Документ оформляется в письменной форме, заверяется нотариусом и регистрируется в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Момент перехода права собственности наступает именно с момента внесения соответствующих данных в реестр.

После завершения процедуры одаряемый получает от нотариуса экземпляр договора и выписку из государственного реестра о регистрации права собственности.

Обычно оформление договора дарения происходит в том населенном пункте, где зарегистрировано имущество, или по месту жительства одной из сторон — дарителя или одаряемого.

Что значит "переписать имущество" на другое лицо

Раньше, еще до 1991 года, когда жилье в многоквартирных домах принадлежало государству, не было понятия частной собственности на квартиру. Тогда "переписать квартиру" означало просто сменить прописку.

Сегодня такое понятие юридически не существует — вся передача имущества оформляется официально через договор дарения или другие нотариально заверенные сделки.

Если же сделку оформить только письменно, без нотариуса, она не будет иметь юридической силы. Такие документы легко оспорить, даже если суд и признает их действительными.

Какое имущество нельзя подарить в 2025 году

Нельзя подарить то, чем вы не владеете или не имеете права распоряжаться (например арендованное жилье). Также нельзя передать в дар имущество, изъятое из гражданского оборота — например, оружие, взрывчатые вещества или другие предметы, свободное использование которых запрещено законом.

Ранее мы писали, что наследование — это передача имущества и обязанностей от умершего человека к его наследникам. Оно может происходить по завещанию или по закону.

Также мы рассказывали, что все больше украинцев интересуются, как правильно передать свое имущество — подарить, оставить завещание или оформить договор пожизненного содержания. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы.