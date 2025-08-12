Украинцы могут потерять наследство — 5 причин, по которым суды лишают имущества в 2025 году

Мужчина просматривает документ. Фото: Freepik

Наследование — очень деликатная тема, которая часто становится причиной ссор и конфликтов в семье. Казалось бы, что наличие завещания могло бы избежать споров относительно имущества, но на самом деле все не так просто. Даже те, кто, казалось бы, имеет неоспоримое право на наследство, могут быть от него отстранены. По закону это возможно, но только при определенных основаниях и при наличии доказательств.

О том, почему украинцы могут потерять наследство в 2025 году, говорится в статье 1224 Гражданского Кодекса Украины.

Почему человека могут лишить права на наследство

После смерти близкого человека часто начинаются настоящие баталии за имущество, когда некоторые наследники идут на различные ухищрения, чтобы получить большую долю. Иногда неожиданно появляются дети, которых покойный не видел годами, которые не помогали ему и даже могли наносить моральный или физический вред. В таких случаях возникает вопрос, как можно лишить их наследственных прав.

По законодательству, наследниками могут быть физические лица, которые были живы на момент открытия наследства, а также дети, зачатые до смерти, но рожденные после открытия наследства. По завещанию наследниками могут быть даже юридические лица или другие участники гражданских отношений.

Кто имеет обязательную долю наследства

Завещатель имеет право свободно распоряжаться своим имуществом и определять наследников в завещании. Однако закон защищает определенные категории лиц, гарантируя им обязательную долю наследства, независимо от воли завещателя. К ним относятся:

малолетние дети;

несовершеннолетние дети;

нетрудоспособные родители;

нетрудоспособный муж или жена;

взрослые дети, которые не могут работать по состоянию здоровья.

Эти наследники имеют право на минимум половину той доли, которую получили бы по закону, даже если завещание распределяет имущество иначе. Это право не требует согласия других наследников и не зависит от того, проживали ли они вместе с наследодателем.

Если другие наследники не согласны, они могут обжаловать это решение в суде. Важно знать, что завещатель не может лишить обязательной доли этих наследников. Часть завещания, которая противоречит этому правилу, признается недействительной, но другие положения остаются в силе.

Суд может уменьшить размер обязательной доли, если наследник плохо относился к наследодателю, не помогал ему в трудное время или имел аморальное поведение. Также учитывается, передавал ли наследодатель уже ему имущество при жизни.

При каких условиях человек теряет право на наследство

Лишить наследства можно людей, которые вели себя недобросовестно по отношению к наследодателю. В таком случае их доля переходит другим наследникам. Лишение прав происходит только после смерти наследодателя и только по решению суда. Основания для устранения от наследования могут быть следующими:

Препятствование составлению или изменению завещания, что привело к получению наследства. Отказ наследника от помощи беспомощному человеку — состояние беспомощности может быть из-за возраста, болезни или инвалидности. Убийство или попытка убийства наследодателя или потенциального наследника (исключения — дети до 14 лет или недееспособные лица, убийство по неосторожности). Лишение родительских прав и отсутствие их возобновления до момента смерти наследодателя, или уклонение от содержания наследодателя, установленное судом. Признание брака недействительным судом (в частности, если брак отменен после смерти одного из супругов, суд может оставить право на наследство другому, если он не знал о его недействительности).

Даже люди, которые не являются близкими родственниками, могут защищать свои права в суде, если их интересы нарушены из-за недействительного брака или других обстоятельств.

