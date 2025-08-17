Кишенькові гроші для дітей — що мають знати сучасні батьки та як не наробити помилок

Дитина обирає іграшку. Фото: Pexels

Кишенькові гроші, які батьки дають своїй дитині, — це не просто дріб'язок на проїзд в транспорті чи для купівлі води влітку. Це й хороший інструмент для того, щоб дитина змогла змалку вчитися розпоряджатися власними коштами, планувати свої витрати і робити вибір.

розбирались, скільки потрібно давати дитині коштів для власних витрат.

Варто зазначити, що кошти, які готові батьки регулярно давати дитині, залежить від кількох факторів:

сума загального сімейного бюджету;

вік дитини;

її стать;

місце проживання.

Наскільки часто потрібно давати дітям гроші

Фінансові експерти радять зробити так: дітям молодшого шкільного віку давати кишенькові гроші щотижня. А підліткам, починаючи з 13 років, — щомісяця.

"Чому дітям 7-12 років потрібно давати кошти саме раз на тиждень? Бо таким чином вони починають вчитися плануванню коштів і контролю своїх витрат. А підлітки вчитимуться вже довгостроковому управлінню бюджетом, отримуючи кошти раз на місяць. Звичайно, якщо батьки раніше не давали своєму підлітку кишенькові, або робили це нерегулярно, то потрібно починати з тижневого виділення коштів", — розповіла Новини.LIVE вчитель фінансової грамотності Олена Ярова.

Чому суми коштів можуть бути різними

Один з моментів, що впливають на суму, яка виділяється дитині на кишенькові, — це місце проживання. За словами Ярової, рівень вартості життя у великих містах, як Київ чи Дніпро, суттєво відрізняється від невеликих міст та селищ. Тому батькам потрібно корелювати суму, яку вони хочуть виділяти дитині.

"Зрозуміло, що крім цін у великих містах ще й набагато більше спокус для дітей: торгівельно-розважальні центри, магазини, модні серед молоді локації. У маленьких же містах витратних активностей менше", — зауважила вчитель.

Вона додала, що навіть стать може впливати на рівень кишенькових коштів. Адже дівчата частіше можуть витрачати гроші на косметику, аксесуари, хендмейд, солодощі. Хлопці ж надають перевагу кіно, фастфуду, спортивним аксесуарам, іграм або ґаджетам.

Яку суму потрібно давати дітям на кишенькові витрати

Для зручності ми розподілили дітей за віком, статтю, місцем проживання і сукупним доходом сім'ї.

Діти віком 7 років (щотижнево)

Витрати:

солодощі;

дрібна канцелярія;

маленькі іграшки;

брелоки.

Бюджет сім'ї Велике місто: хлопчик Велике місто: дівчинка Маленьке місто: хлопчик Маленьке місто: дівчинка 30 тис. грн 50-70 грн 60-80 грн 30-50 грн 40-60 грн 60 тис. грн 80-100 грн 90-120 грн 50-70 грн 60-80 грн 100 тис. грн 120-150 грн 130-160 грн 80-100 грн 90-110 грн

Діти віком 10 років (щотижнево)

Витрати:

їжа в школі;

колекціонування;

настільні ігри;

солодощі.

Бюджет сім'ї Велике місто: хлопчик Велике місто: дівчинка Маленьке місто: хлопчик Маленьке місто: дівчинка 30 тис. грн 70-100 грн 80-110 грн 50-70 грн 60-80 грн 60 тис. грн 120-150 грн 130-160 грн 80-100 грн 90-110 грн 100 тис. грн 180-220 грн 190-230 грн 130-150 грн 140-170 грн

Діти віком 13 років (щомісячно)

Витрати:

кіно;

кафе;

аксесуари;

маленькі подарунки друзям;

колекції.

Бюджет сім'ї Велике місто: хлопчик Велике місто: дівчинка Маленьке місто: хлопчик Маленьке місто: дівчинка 30 тис. грн 400-500 грн 450-550 грн 300-400 грн 350-450 грн 60 тис. грн 700-900 грн 750-950 грн 500-650 грн 550-750 грн 100 тис. грн 1100-1400 грн 1200-1500 грн 900-1100 грн 1100-1200 грн

Діти віком 16 років (щомісячно)

Витрати:

хобі;

зустрічі з друзями;

ґаджети.

Бюджет сім'ї Велике місто: хлопець Велике місто: дівчина Маленьке місто: хлопець Маленьке місто: дівчина 30 тис. грн 800-1000 грн 900-1100 грн 600-800 грн 700-900 грн 60 тис. грн 1500-2000 грн 1600-2100 грн 1200-1500 грн 1300-1600 грн 100 тис. грн 2500-3200 грн 2600-3500 грн 2000-2500 грн 2100-2700 грн

Молодь 18 років

Витрати:

транспорт;

кафе;

одяг;

зустрічі з друзями.

Бюджет сім'ї Велике місто: хлопець Велике місто: дівчина Маленьке місто: хлопець Маленьке місто: дівчина 30 тис. грн 1200-1500 грн 1300-1600 грн 900-1200 грн 1000-1300 грн 60 тис. грн 2200-3000 грн 2400-3200 грн 1700-2200 грн 1800-2400 грн 100 тис. грн 3500-5000 грн 3700-5500 грн 2800-3500 грн 3000-3800 грн

Кишенькові гроші — не привід для маніпуляцій

Психотерапевтка Ольга Голубицька, коментуючи виділення батьками кишенькових грошей, наголосила, що сума має бути фіксованою і батьки не повинні використовувати гроші як привід для маніпуляцій дитиною.

"Можна і потрібно давати дитині кишенькові гроші, але не як шланж і не як купівлю хороших оцінок. Бо найчастіше батьки використовують гроші саме як спосіб маніпуляції дітьми: "Будеш мити посуд — дам тобі гроші. Принеси мені хорошу оцінку — отримаєш кошти". Це знищує внутрішню мотивацію дитини до досягнень. Відповідно, підліток привчається торгуватися і маніпулювати у відповідь", — зазначила психотерапевтка у коментарі Новини.LIVE.

Голубицька додала, що кишенькові гроші потрібно давати регулярно. І дитина повинна чітко знати, яку суму отримує на певний період — тиждень чи місяць.

"Дитина має знати, яка сума на місяць їй видається, і ця сума має бути статичною. Тоді вона вчиться нею керувати. Якщо ж виникає ситуація, коли кишенькові видаються вкрай нерегулярно, то це не тільки не навчить правильно розподіляти кошти, але й скоріше може почати маніпулювати, випрошуючи гроші", — додала вона.

Чи потрібно контролювати, куди дитина витрачає кошти

Голубицька наголосила, що батьки у жодному разі не повинні вимагати від дитини звіту, куди вона витратила свої кишенькові кошти.

"Обговорювати м'яко доцільність чи недоцільність тих або інших покупок можна. Однак загалом, особливо що стосується підлітків, ні в якому разі не треба втручатися і повчати. Якщо дитина захоче купити щось заборонене — вона все одно це зробить. Домовиться з друзями, збреше", — пояснила психотерапевтка.

Тож надмірний контроль, особливо з підлітками, ніколи не допомагає. Чим більше тиску відчуває підліток, тим більше він буде чинити спротив.

