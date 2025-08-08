Відео
Скільки треба заробляти, щоб вважатися багатим — точні суми 2025

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 06:30
Багатство у США та Європі — скільки треба заробляти, щоб вважатися заможним
Гроші та калькулятор. Фото: Pexels

Багатство визначається фінансовим добробутом. Але в кожній країні своє бачення того, скільки треба регулярно заробляти, щоб перейти з середнього класу до касти заможних людей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з якою сумою на рахунку людина вважається багатою.

Читайте також:

Скільки треба заробляти в США

Компанія Charles Schwab Corporation дослідила, яка сума на банківському рахунку американця є приводом назвати його багатієм. Відчуття "фінансового комфорту" наступає після накопичення конкретного капіталу, причому сума варіюється залежно від поколінь.

На основі опитування понад 2 000 дорослих громадян США вдалося з’ясувати поріг заможності для:

  • покоління Z — від 1,7 млн доларів;
  • міленіалів — від 2,1 млн доларів;
  • покоління X — від 2,1 млн доларів;
  • бумерів — від 2,8 млн доларів.

Виходить, чим старша людина, тим більше їй потрібно коштів, аби відчути фінансове благополуччя.

Кого вважають багатими в Європі

Дослідники з Німеччини та Польщі підрахували, який мінімальний місячний дохід дозволяє віднести людину до касти багатіїв. Для обчислень фахівці використовували методику колег із Німецького економічного інституту в Кельні: заможність починається з регулярного прибутку понад 250% місцевої медіанної зарплати.

Для Польщі, за даними Business Insider Polska, характерні такі суми брутто (до вирахування податків і зборів):

  • від 12 500 злотих/міс. — самотня людина;
  • від 18 700 злотих/міс. — пара;
  • від 22 500 злотих/міс. — сім’я з однією дитиною;
  • від 33 700 злотих/міс. — сім’я з чотирма дітьми.

В Німеччині багатими вважають людей, які заробляють понад 5 780 євро/міс. Для бездітних пар поріг входження починається з 8 670 євро спільного доходу. Сім’я з чотирьох осіб повинна мати регулярний дохід від 12 140 євро/міс.

Для громадян Великої Британії багатство — це еквівалент суми доходу 213 000 фунтів стерлінгів на рік, що у шість разів перевищує місцеву середню зарплату.

Заможність "по-французьки" — прибуток від 3 880 євро/міс. після сплати обов’язкових податків (лише 10% громадян можуть похвалитися таким регулярним доходом).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найбагатшим німцем вважається Дітер Шварц — його статки оцінили у 41 млрд доларів станом на 2025 рік. Він володіє групою компаній Schwarz, яка керує відомими мережами супермаркетів Lidl та Kaufland.

Також ми писали, що в Україні до середнього класу зазвичай відносять тих, хто має стабільний дохід від 30 000 грн, власне житло, авто та фінансову подушку. Плюс важливим є можливість подорожувати і витрачати кошти на неосновні потреби.

Польща США Німеччина гроші багатство
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
