Богатство в США и Европе — сколько надо зарабатывать, чтобы считаться состоятельным

Богатство определяется финансовым благосостоянием. Но в каждой стране свое видение того, сколько надо регулярно зарабатывать, дабы перейти из среднего класса в касту состоятельных людей.

Сколько надо зарабатывать в США

Компания Charles Schwab Corporation исследовала, какая сумма на банковском счете американца является поводом назвать его богачом. Ощущение "финансового комфорта" наступает после накопления конкретного капитала, причем сумма варьируется в зависимости от поколений.

На основе опроса более 2 000 взрослых граждан США удалось выяснить порог состоятельности для:

поколения Z — от 1,7 млн долларов;

миллениалов — от 2,1 млн долларов;

поколения X — от 2,1 млн долларов;

бумеров — от 2,8 млн долларов.

Получается, чем старше человек, тем больше ему нужно денег, чтобы почувствовать финансовое благополучие.

Кого считают богатыми в Европе

Исследователи из Германии и Польши подсчитали, какой минимальный месячный доход позволяет отнести человека к касте богачей. Для вычислений специалисты использовали методику коллег из Немецкого экономического института в Кельне: состоятельность начинается с регулярного дохода более 250% местной медианной зарплаты.

Для Польши, по данным Business Insider Polska, характерны такие суммы брутто (до вычета налогов и сборов):

от 12 500 злотых/мес. — одинокий человек;

от 18 700 злотых/мес. — пара;

от 22 500 злотых/мес. — семья с одним ребенком;

от 33 700 злотых/мес. — семья с четырьмя детьми.

В Германии богатыми считают людей, которые зарабатывают более 5 780 евро/мес. Для бездетных пар порог вхождения начинается с 8 670 евро общего дохода. Семья из четырех человек должна иметь регулярный доход от 12 140 евро/мес.

Для граждан Великобритании богатство — это эквивалент суммы дохода 213 000 фунтов стерлингов в год, что в шесть раз превышает местную среднюю зарплату.

Состоятельность "по-французски" — прибыль от 3 880 евро/мес. после уплаты обязательных налогов (только 10% граждан могут похвастаться таким регулярным доходом).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самым богатым немцем считается Дитер Шварц — его состояние оценили в 41 млрд долларов по состоянию на 2025 год. Он владеет группой компаний Schwarz, которая управляет известными сетями супермаркетов Lidl и Kaufland.

Также мы писали, что в Украине к среднему классу обычно относят тех, кто имеет стабильный доход от 30 000 грн, собственное жилье, авто и финансовую подушку. Плюс важным является возможность путешествовать и тратить деньги на неосновные нужды.