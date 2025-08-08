Богатство в США и Европе — сколько надо зарабатывать, чтобы считаться состоятельным

Сколько надо зарабатывать, чтобы считаться богатым — точные суммы
Богатство определяется финансовым благосостоянием. Но в каждой стране свое видение того, сколько надо регулярно зарабатывать, дабы перейти из среднего класса в касту состоятельных людей.
Сколько надо зарабатывать в США
Компания Charles Schwab Corporation исследовала, какая сумма на банковском счете американца является поводом назвать его богачом. Ощущение "финансового комфорта" наступает после накопления конкретного капитала, причем сумма варьируется в зависимости от поколений.
На основе опроса более 2 000 взрослых граждан США удалось выяснить порог состоятельности для:
- поколения Z — от 1,7 млн долларов;
- миллениалов — от 2,1 млн долларов;
- поколения X — от 2,1 млн долларов;
- бумеров — от 2,8 млн долларов.
Получается, чем старше человек, тем больше ему нужно денег, чтобы почувствовать финансовое благополучие.
Кого считают богатыми в Европе
Исследователи из Германии и Польши подсчитали, какой минимальный месячный доход позволяет отнести человека к касте богачей. Для вычислений специалисты использовали методику коллег из Немецкого экономического института в Кельне: состоятельность начинается с регулярного дохода более 250% местной медианной зарплаты.
Для Польши, по данным Business Insider Polska, характерны такие суммы брутто (до вычета налогов и сборов):
- от 12 500 злотых/мес. — одинокий человек;
- от 18 700 злотых/мес. — пара;
- от 22 500 злотых/мес. — семья с одним ребенком;
- от 33 700 злотых/мес. — семья с четырьмя детьми.
В Германии богатыми считают людей, которые зарабатывают более 5 780 евро/мес. Для бездетных пар порог вхождения начинается с 8 670 евро общего дохода. Семья из четырех человек должна иметь регулярный доход от 12 140 евро/мес.
Для граждан Великобритании богатство — это эквивалент суммы дохода 213 000 фунтов стерлингов в год, что в шесть раз превышает местную среднюю зарплату.
Состоятельность "по-французски" — прибыль от 3 880 евро/мес. после уплаты обязательных налогов (только 10% граждан могут похвастаться таким регулярным доходом).
