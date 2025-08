Найбагатша людина Німеччини — хто він, чим займається і як заробив мільярди

Супермаркет Lild. Фото: Google Maps

Лаври першості в рейтингу найбагатших людей світу довгий час втримує американський бізнесмен Ілон Маск. Його ім’я знають буквально всюди, натомість про мільярдерів Європи говорять рідко. Цікаво дізнатися, хто в Німеччині володіє статусом найзаможнішого і чим займається ця людина.

Найбагатша людина в Німеччині

Згідно з даними Forbes і рейтингом "The Richest People In The World 2025", найвищу сходинку за статками серед німців утримує Дітер Шварц. Його позиція у списку найбагатших людей світу — 37-ма, а капітал оцінюється у 41 млрд доларів. Основна бізнес-діяльність, завдяки якій Шварцу вдалося накопичити статки — ритейл.

Чоловік є власником групи компаній Schwarz, яка керує відомими мережами супермаркетів Lidl та Kaufland. Дітер успадкував бізнес від батька Йозефа, який у 1930 році став партнером гуртовика фруктів — компанії Suedfruechte Grosshandel Lidl & Co. Нині Schwarz Group вважається найбільшою роздрібною імперією Європи зі штатом у 500 000 працівників.

Група компаній, окрім торгових мереж, також включає підрозділи PreZero (займається перероблюванням вторинної сировини) і Schwarz Produktion (власне виробництво продовольчих товарів, зокрема напоїв, шоколаду, морозива, випічки, кави тощо).

Хто найбагатший у Європі

В рейтинг Forbes входять представники різних країн, причому близько 770 мільярдерів — європейці. Першу десятку з них сформували:

Бернар Арно (Франція) — 178 млрд доларів;

Амансіо Ортега (Іспанія) — 124 млрд доларів;

Дітер Шварц (Німеччина) — 41 млрд доларів;

Марк Матешиц (Австрія) — 40,6 млрд доларів;

Джованні Ферреро (Італія) — 38,2 млрд доларів;

Джанлуїджі Апонте (Швейцарія) — 37,7 млрд доларів;

Вагіт Алекперов (Росія) — 28,7 млрд доларів;

Майкл Платт (Велика Британія) — 18,8 млрд доларів;

Стефан Перссон (Швеція) — 18,6 млрд доларів;

Рената Келлнерова (Чехія) — 18,2 млрд доларів.

Українці в рейтингу також присутні. Список мільярдерів світу поповнили Рінат Ахметов (7,9 млрд доларів), Віктор Пінчук (3,2 млрд доларів), Петро Порошенко (1,8 млрд доларів), Андрій Веревський (1,4 млрд доларів), Влад Яценко (1,2 млрд доларів), Вадим Новинський (1,2 млрд доларів) і Костянтин Жеваго (1,2 млрд доларів).

