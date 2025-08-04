329 млн доларів отримає родина власника Tesla — за що платитиме компанія

Людина за кермом Tesla. Фото: Pexels

У США вперше офіційно визнали автопілот Tesla причетним до смертельної аварії. Суд зобов’язав компанію виплатити сотні мільйонів доларів компенсації постраждалим, що може стати прецедентом для нових позовів проти виробника.

Про те, скільки Tesla повинна відшкодувати постраждалим та які наслідки матиме цей прецедент для компанії, розповідає CNN.

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У США компанію Tesla визнали відповідальною за смертельну ДТП, спричинену роботою автопілота. Суд постановив стягнути з автовиробника 329 мільйонів доларів на користь родини загиблої та одного з постраждалих.

Аварія сталася ще у 2019 році у Флориді. Електромобіль Tesla Model S, який їхав у режимі автопілота, на швидкості близько 100 км/год врізався в припарковане авто. Унаслідок зіткнення загинула 22-річна Найбель Бенавідес Леон, а її колишній партнер Діллон Ангуло отримав важкі травми.

Слідчі з’ясували, що водій відволікся на телефон і не помітив дорожніх знаків, а система автопілота не попередила його про небезпеку. Експерти переконані, що такий вирок було винесено через виявлену помилку у програмному забезпеченні.

Як нещасний випадок вплине на компанію Tesla

Позивачі наголошували, що Tesla дозволяє використовувати автопілот поза межами автомагістралей, де систему не можна назвати на 100% надійною. Попри заяви Ілона Маска про те, що технологія "керує краще за людей", тепер компанія може отримати нову хвилю судових позовів.

Tesla вже готується оскаржити рішення суду. Після оголошення вироку акції виробника впали, а плани Маска запустити роботаксі у наступному році опинилися під питанням.

Раніше ми писали, що Ілона Маска, найбагатшу людину світу, звинувачують у тому, що він нібито через власну платформу X знаходить жінок для народження своїх дітей, пропонуючи великі суми за збереження таємниці до їхнього повноліття.

Також ми розповідали, що державний "ПриватБанк" виграв судовий процес у Високому суді Лондона проти своїх колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Їм інкримінують привласнення коштів банку через кредитні махінації.