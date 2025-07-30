ПриватБанк виграв суд проти Коломойського і Боголюбова — що відомо про процес

Відділення ПриватБанку. Фото: Google Maps

Державний "ПриватБанк" переміг у Високому суді Лондона у справі проти колишніх акціонерів. Йдеться про Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які привласнили кошти фінансової установи, використовуючи схему з кредитами.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку на офіційному сайті.

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Чому судився ПриватБанк

Позов від націоналізованого ПриватБанку надійшов до Високого суду Лондона у 2018 році. Фінустанова боролася проти колишніх власників — бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також шести британських компаній, ймовірно пов'язаних із ними. Тоді суд визнав позов ПриватБанку невідповідним його юрисдикції.

Натомість апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року став на бік націоналізованого банку. Заключні слухання у Високому суді Лондона почалися в червні 2023 року, оскільки суддя відклав розгляд справи через початок повномасштабної війни в Україні.

Метою позову стало повернення у ПриватБанк незаконно виведених коштів. Бізнесменів звинуватили у привласненні 1,951 млрд доларів. Цю суму нібито вивели через офшорні рахунки з використанням схему рециркуляції кредитів. За час судової тяганини розмір боргу зріс до 4,5 млрд доларів через нарахування відсотків.

Одночасно з розглядом позову колишні акціонери державного банку намагалися оскаржити рішення про його націоналізацію в кількох українських та іноземних судах, але безрезультатно. До речі, Ігор Коломойський станом на липень 2025 року перебуває у СІЗО по справі заволодіння коштами фінустанови на суму понад 9,2 млрд грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НАБУ і САП завершили слідство щодо Ігоря Коломойського, якого підозрюють у схемі привласнення понад 9,2 млрд грн ПриватБанку. Кошти пішли через офшори, а згодом повернулись у банк як внесок у статутний капітал.

Також ми писали, що ПриватБанк вимагає документи про походження коштів та ідентифікацію особи при купівлі валюти на суму понад 400 000 грн. Без замовлення готівку видають лише за наявності в касі, а мінімальна сума становить 300 дол./євро.