ПриватБанк выиграл суд против Коломойского и Боголюбова — что известно о процессе

Отделение ПриватБанка. Фото: Google Maps

Государственный "ПриватБанк" победил в Высоком суде Лондона в деле против бывших акционеров. Речь идет об Игоре Коломойском и Геннадии Боголюбове, которые присвоили средства финансового учреждения, используя схему с кредитами.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка на официальном сайте.

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Иск от национализированного ПриватБанка поступил в Высокий суд Лондона в 2018 году. Финучреждение боролось против бывших владельцев — бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести британских компаний, предположительно связанных с ними. Тогда суд признал иск ПриватБанка несоответствующим его юрисдикции.

Апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года принял сторону национализированного банка. Заключительные слушания в Высоком суде Лондона начались в июне 2023 года, поскольку судья отложил рассмотрение дела из-за начала полномасштабной войны в Украине.

Целью иска стало возвращение в ПриватБанк незаконно выведенных средств. Бизнесменов обвинили в присвоении 1,951 млрд долларов. Эту сумму якобы вывели через оффшорные счета с использованием схемы рециркуляции кредитов. За время судебной волокиты размер долга вырос до 4,5 млрд долларов из-за начисления процентов.

Одновременно с рассмотрением иска бывшие акционеры государственного банка пытались оспорить решение о его национализации в нескольких украинских и иностранных судах, но безрезультатно. Кстати, Игорь Коломойский по состоянию на июль 2025 года находится в СИЗО по делу завладения средствами финучреждения на сумму более 9,2 млрд грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НАБУ и САП завершили следствие в отношении Игоря Коломойского, которого подозревают в схеме присвоения более 9,2 млрд грн ПриватБанка. Деньги ушли через оффшоры, а затем вернулись в банк как вклад в уставный капитал.

Также мы писали, что ПриватБанк требует документы о происхождении средств и идентификацию личности при покупке валюты на сумму более 400 000 грн. Без заказа наличку выдают только при наличии в кассе, а минимальная сумма составляет 300 долл./евро.