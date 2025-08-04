329 млн долларов получит семья владельца Tesla — за что будет платить компания

Человек за рулем Tesla. Фото: Pexels

В США впервые официально признали автопилот Tesla причастным к смертельной аварии. Суд обязал компанию выплатить сотни миллионов долларов компенсации пострадавшим, что может стать прецедентом для новых исков против производителя.

О том, сколько Tesla должна возместить пострадавшим и какие последствия будет иметь этот прецедент для компании, рассказывает CNN.

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В США компанию Tesla признали ответственной за смертельное ДТП, вызванное работой автопилота. Суд постановил взыскать с автопроизводителя 329 миллионов долларов в пользу семьи погибшей и одного из пострадавших.

Авария произошла еще в 2019 году во Флориде. Электромобиль Tesla Model S, который ехал в режиме автопилота, на скорости около 100 км/ч врезался в припаркованное авто. В результате столкновения погибла 22-летняя Найбель Бенавидес Леон, а ее бывший партнер Диллон Ангуло получил тяжелые травмы.

Следователи выяснили, что водитель отвлекся на телефон и не заметил дорожных знаков, а система автопилота не предупредила его об опасности. Эксперты убеждены, что такой приговор был вынесен из-за обнаруженной ошибки в программном обеспечении.

Как несчастный случай повлияет на компанию Tesla

Истцы отмечали, что Tesla позволяет использовать автопилот вне автомагистралей, где систему нельзя назвать на 100% надежной. Несмотря на заявления Илона Маска о том, что технология "управляет лучше людей", теперь компания может получить новую волну судебных исков.

Tesla уже готовится обжаловать решение суда. После оглашения приговора акции производителя упали, а планы Маска запустить роботакси в следующем году оказались под вопросом.

Ранее мы писали, что Илона Маска, самого богатого человека мира, обвиняют в том, что он якобы через собственную платформу X находит женщин для рождения своих детей, предлагая большие суммы за сохранение тайны до их совершеннолетия.

Также мы рассказывали, что государственный "ПриватБанк" выиграл судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Им инкриминируют присвоение средств банка через кредитные махинации.