Активи Коломойського — чи має олігарх чим розрахуватись із ПриватБанком

Бізнесмен Ігор Коломойський. Фото: УНІАН

Наприкінці липня Лондонський Високий суд виніс рішення на користь ПриватБанку, зобов’язавши колишніх акціонерів установи компенсувати збитки, завдані виведенням близько 2 млрд доларів.

Про те, скільки збитків повинні компенсувати Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов та чи вистачить їм на це активів, зазначається в статті Forbes Ukraine.

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Після восьмирічної судової тяганини Коломойський (62 роки) та Боголюбов (63 роки) програли справу і тепер мають відшкодувати банку "чистими" 1,7 млрд доларів.

Точну суму виплат визначать у жовтні, адже до неї можуть додати відсотки та судові витрати. Якщо колишні акціонери не заплатять добровільно, банк почне примусове стягнення, під яке можуть потрапити їхні комерційні активи.

Ще у 2017 році суд наклав на майно бізнесменів всесвітній арешт, заборонивши продавати чи передавати його іншим. Загальна вартість цих активів перевищує 2,5 млрд доларів, але точний перелік не розголошується.

Як занепадала бізнес-імперія групи "Приват"

Після обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році Коломойський повернувся в Україну з надією відновити свій вплив, але відносини з владою залишилися напруженими.

На початку 2022 року Forbes оцінював його статки у 1,8 млрд доларів, а Боголюбова — у 1,7 млрд доларів. До кінця 2024-го вони скоротилися майже утричі — до 660 млн доларів і 670 млн доларів відповідно. На це вплинули:

війна;

втрата громадянства Коломойським;

передача "Укртатнафти" та "Укрнафти" державі;

арешт акцій "Укрнафтобуріння" та інші рішення.

Без ключових активів криза торкнулася і мережі АЗС "Привату" — з 2025 року заправки зупинили роботу через нестачу пального. Частина станцій переходить в оренду компанії UPG.

Збитки фіксують і виробничі підприємства групи. У 2024 році Нікопольський і Запорізький феросплавні заводи втратили майже 5 млрд грн, "Дніпроазот" — понад 1,3 млрд грн. У 2023-му збанкрутувала авіакомпанія МАУ.

Продаж і реструктуризація активів

У 2023 році стало відомо, що Коломойський продав гірськолижний курорт "Буковель". Ігор Палиця повідомив, що його син викупив у Коломойського ці активи. З його слів, бізнесмен вже не має стосунку до цього об’єкта.

Того ж року відбулася реструктуризація медіаактивів 1+1 media — що, за словами експертів, могло бути спробою уникнути націоналізації. На середину 2025 року структура власності "ТРК Студія 1+1" виглядає складною та розпорошеною між українськими й кіпрськими компаніями, а також менеджментом.

Серед заморожених лондонським судом активів є й права вимоги 926 млн доларів до підсанкційного російського бізнесмена Михаїла Воєводіна за продаж частки у Криворізькому залізорудному комбінаті у 2016 році.

Коломойський також має значні об’єкти за кордоном — нерухомість у США, сталеливарні заводи, виробничі потужності, яхти, літаки та супер’яхту вартістю близько 97 млн доларів.

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