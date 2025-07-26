Гулівер у Києві забрали за борги — які держбанки стали новими власниками

ТРЦ "Гулівер" у Києві. Фото: Google Maps

Державні фінансові установи "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" отримали право власності на торгово-розважальний центр "Гулівер" у Києві. Компанія-власниця ТРЦ не виконувала зобов’язання за кредитним договором, тобто відбулося стягнення майна за борги.

Про це йдеться на офіційному сайті Ощадбанку.

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Майно торгово-розважального центру заарештували в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки. Справа стосувалася ухилення від сплати податків на суму майже 146 млн гривень. Після передачі ТРЦ в управління АРМА відбувся конкурс на відбір нового управителя, але безрезультатно.

Компанія-власниця "Три О" заборгувала Ощадбанку та Укрексімбанку 600 млн доларів за кредитними договорами. Проте обслуговування боргу призупинилося через арешт активу та його передання в АРМА. Але багаторічна судово‑виконавча тяганина таки завершилася набуттям права власності на "Гулівер".

"Консорціум Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набули право власності на Gulliver, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Процедура стягнення була розпочата двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ "Три О" зобов'язань за кредитним договором", — констатували в Ощадбанку.

Зі свого боку член наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевз написав на власній сторінці у Facebook, що відбулася непересічна для банківського сектору України подія. За словами посадовця, успішність операції забезпечила спільна робота команд банків, державних органів та юридичних радників.

Зауважимо, завдяки журналістському розслідуванню вдалося підтвердити причетність бізнесмена Віктора Поліщука до володіння ТРЦ. Сам він заперечував будь-яке відношення до бізнесу, оскільки офіційно комплексом керувала його дружина Лілія. Проте чоловік надав особисту поруку за кредитом і вів перемовини про реструктуризацію боргу у 2020 році.

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Нагадаємо, в Україні запровадили мораторій на перевірки бізнесу. Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснив, кого стосується заборона і як вона функціонуватиме. Передбачається не тільки мораторій, але й інші нововведення.

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