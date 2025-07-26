Гулливер в Киеве забрали за долги — какие госбанки стали новыми владельцами

ТРЦ "Гулливер" в Киеве. Фото: Google Maps

Государственные финансовые учреждения "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" получили право собственности на торгово-развлекательный центр "Гулливер" в Киеве. Компания-владелец ТРЦ не выполняла обязательства по кредитному договору, то есть произошло взыскание имущества из-за долгов.

Об этом говорится на официальном сайте Ощадбанка.

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Имущество торгово-развлекательного центра арестовали в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности. Дело касалось уклонения от уплаты налогов на сумму почти 146 млн гривен. После передачи ТРЦ в управление АРМА состоялся конкурс на отбор нового управляющего, но безрезультатно.

Компания-владелица "Три О" задолжала Ощадбанку и Укрэксимбанку 600 млн долларов по кредитным договорам. Однако обслуживание долга приостановилось из-за ареста актива и его передачи в АРМА. Многолетняя судебно-исполнительная волокита таки завершилась приобретением права собственности на "Гулливер".

"Консорциум Ощадбанка (80%) и Укрэксимбанка (20%) приобрели право собственности на Gulliver, который служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту. Процедура взыскания была начата двумя государственными банками в связи с невыполнением ООО "Три О" обязательств по кредитному договору", — констатировали в Ощадбанке.

Со своей стороны член наблюдательного совета Укрэксимбанка Александр Бевз написал на собственной странице в Facebook, что произошло незаурядное для банковского сектора Украины событие. По словам чиновника, успешность сделки обеспечила совместная работа команд банков, государственных органов и юридических советников.

Отметим, благодаря журналистскому расследованию удалось подтвердить причастность бизнесмена Виктора Полищука к владению ТРЦ. Сам он отрицал какое-либо отношение к бизнесу, поскольку официально комплексом руководила его жена Лилия. Однако мужчина предоставил личное поручение по кредиту и вел переговоры о реструктуризации долга в 2020 году.

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