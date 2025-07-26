Мораторій на перевірки бізнесу — кого не торкнеться заборона та як її реалізуватимуть

Жінка з документами. Фото: Pexels

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про запровадження мораторію на перевірку бізнесу державними контролюючими органами. Постає питання, як реалізуватимуть цю заборону в Україні та кого планують захистити нововведенням.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як перевірятимуть бізнес в Україні

Мораторій передбачає не повноцінну заборону, а тільки обмеження на перевірки бізнесу з незначним рівнем ризику (окрім підакцизних товарів). Підхід до моніторингу діяльності підприємців оновлять — контролюючі органи приходитимуть лише туди, де зафіксована реальна загроза порушень.

За словами Гетманцева, моніторинг став хронічною хворобою, яку треба лікувати. В указі президента Володимира Зеленського йдеться про реалізацію ризик-орієнтованого підходу до податкових і митних перевірок. Це означає, що потрібно приділяти мало уваги підприємствам, які за зовнішніми ознаками є неризиковим, тобто відповідають вимогам податкового законодавства.

"І навпаки, якщо бізнес є ризиковим, його треба посилено перевіряти і відповідати на питання, чому з’явилися ознаки ухилення від оподаткування. Наприклад, зарплата у працівників менша, ніж у середньому по галузі. Або на підприємстві працює 1-2 людини, тоді як обсяг операції точно не для двох людей", — зауважив голова профільного комітету.

Данило Гетманцев уточнив, що ризикові види діяльності треба посилено перевіряти, оскільки це важливо передусім для білого бізнесу, а не лише для державного бюджету. Підприємців, які порушують вимоги закону, будуть притягувати до відповідальності, що стане уроком для інших і дозволить провести детінізацію економіки.

Кого захистить мораторій

Передбачаються не тільки обмеження на перевірки чесного бізнесу, але й проведення аудиту вже відкритих справ проти підприємців і закриття безпідставних проваджень. Нововведення націлене на захист українців, які ведуть діяльність чисто, без використання сумнівних схем. Припинення безпідставного тиску з боку контролюючих органів дозволить їм працювати ефективніше.

"Мораторій не повинен стосуватися тих бізнесів, які є ризиковими. Не можна, якщо у тебе є функції здійснювати податковий контроль, приходити до білих підприємців, бо це простіше, і малювати якусь суму до нарахованих штрафів чи санкції. Можливо, там є порушення. Але їх не порівняти з конкурентом, який працює "вчорну", — констатував спікер.

Рішення РНБО передбачає застосування різних цифрових інструментів, які допоможуть контролювати ефективність моніторингу, а також прискорення ухвалення законів, що потенційно захистять бізнес у кримінальних провадженнях.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, підприємці повинні здійснити аудит діяльності, аби переконатися у відсутності податкових ризиків. На екваторі 2025 року потрібно звірити дохід із річним лімітом, інакше доведеться платити штрафи і перевестися на іншу групу ЄП.

Також ми писали, що мобілізовані ФОПи можуть розраховувати на податкові пільги. Їх звільнили від сплати єдиного соціального внеску за себе, військового збору, податку на доходи фізичних осіб тощо. Але тільки на період служби у Збройних Силах.