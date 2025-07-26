Мораторий на проверки бизнеса — кого не коснется запрет и как его смогут реализовать

Женщина с документами. Фото: Pexels

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении моратория на проверку бизнеса государственными контролирующими органами. Возникает вопрос, как будут реализовать этот запрет в Украине и кого планируют защитить нововведением.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

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Как будут проверять бизнес в Украине

Мораторий предусматривает не полноценный запрет, а только ограничение на проверки бизнеса с незначительным уровнем риска (кроме подакцизных товаров). Подход к мониторингу деятельности предпринимателей обновят — контролирующие органы будут приходить только туда, где зафиксирована реальная угроза нарушений.

По словам Гетманцева, мониторинг стал хронической болезнью, которую надо лечить. В указе президента Владимира Зеленского говорится о реализации риск-ориентированного подхода к налоговым и таможенным проверкам. Это означает, что нужно уделять мало внимания предприятиям, которые по внешним признакам являются нерисковыми, то есть соответствуют требованиям налогового законодательства.

"И наоборот, если бизнес является рисковым, его надо усиленно проверять и отвечать на вопросы, почему появились признаки уклонения от налогообложения. Например, зарплата у сотрудников меньше, чем в среднем по отрасли. Или на предприятии работает 1-2 человека, тогда как объем операции точно не для двух человек", — отметил глава профильного комитета.

Даниил Гетманцев уточнил, что рисковые виды деятельности надо усиленно проверять, поскольку это важно прежде всего для белого бизнеса, а не только для государственного бюджета. Предпринимателей, нарушающих требования закона, будут привлекать к ответственности, что станет уроком для других и позволит провести детенизацию экономики.

Кого защитит мораторий

Предусматриваются не только ограничения на проверки честного бизнеса, но и проведение аудита уже открытых дел против предпринимателей и закрытие безосновательных производств. Нововведение нацелено на защиту украинцев, которые ведут деятельность чисто, без использования сомнительных схем. Прекращение безосновательного давления со стороны контролирующих органов позволит им работать эффективнее.

"Мораторий не должен касаться тех бизнесов, которые являются рисковыми. Нельзя, если у тебя есть функции осуществлять налоговый контроль, приходить к белым предпринимателям, потому что это проще, и рисовать какую-то сумму к начисленным штрафам или санкциям. Возможно, там есть нарушения. Но их не сравнить с конкурентом, который работает "вчерную", — констатировал спикер.

Решение СНБО предусматривает применение различных цифровых инструментов, которые помогут контролировать эффективность мониторинга, а также ускорение принятия законов, что потенциально защитят бизнес в уголовных производствах.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, предприниматели должны осуществить аудит деятельности, дабы убедиться в отсутствии налоговых рисков. На экваторе 2025 года нужно сверить доход с годовым лимитом, иначе придется платить штрафы и перевестись на другую группу ЕН.

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