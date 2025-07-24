Треба зробити кожному ФОПу — що перевірити підприємцям всередині року

Дівчина за ноутбуком. Фото: Pexels

Щоб уникнути потенційних проблем, ФОПи мають регулярно проводити внутрішній аудит діяльності. Тобто перевіряти себе на наявність ризиків і загроз, які здатні привести до податкового чи фінансового моніторингу. Такий аудит добре проводити в липні, на екваторі року.

Про це розповів адвокат Богдан Янків у власному блозі.

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Річні ліміти і податки

Спершу необхідно перевірити, наскільки ви наблизилися до річного ліміту. Для кожної групи ФОП на спрощеній системі встановили обмеження річного прибутку, перевищення якого загрожує штрафом 15% єдиного податку та автоматичним переведенням на іншу групу. Станом на 2025 рік ліміти такі:

1 група — 1 336 000 грн (167 мінімальних зарплат);

2 група — 6 672 000 грн (834 МЗП);

3 група — 9 336 000 грн (1167 МЗП).

Якщо вже в липні зрозумієте, що наближаєтеся до ліміту, варто заздалегідь прийняти міри: подати заявку на зміну групи чи перехід на загальну систему оподаткування. Так вдасться уникнути штрафної санкції.

Друга обов’язкова дія — перевірити зарахування податків. Нерідко трапляються проблеми з виконанням цих зобов’язань, навіть якщо процес повністю автоматизований. Чим швидше підприємець дізнається про помилку, тим вірогідніше позбавить себе штрафів і більш серйозних покарань.

РРО та облік товарів

Якраз із 1 серпня 2025 року для підприємців повернуть повні штрафи за порушення правил використання реєстратора розрахункових операцій (РРО). Доведеться платити 100% вартості товарів/послуг замість 25% за першу помилку.

"Штрафи за порушення касової дисципліни стануть значно суворішими — до 150% за повторні порушення. Критично важливо зараз перевірити, чи потрібна вам каса, та правильність формування чеків", — констатував Богдан Янків.

Фіскалізація обов’язкова для ФОПів, які:

продають товари через NovaPay;

працюють через платіжні компанії (LiqPay, Portmone, Rozetka Pay тощо);

отримують гроші на банківську картку.

Наступний важливий крок — ревізія обліку товарних запасів. Це обов’язковий процес для представників бізнесу, які продають ризикову групу товарів, зокрема техніку, ювелірні вироби і ліки. Санкція за порушення становить 100% від суми реалізованої без обліку продукції плюс 100% на залишковий асортимент без первинних документів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мобілізовані ФОПи мають право на пільги зі сплати податків. Під час служби їх звільнили від нарахування єдиного соціального внеску за себе, податку на доходи фізичних осіб, військового збору і єдиного податку.

Також ми писали, що з 1 серпня 2025 року повернуться стандартні розміри штрафів за недотримання правил використання РРО/ПРРО. ФОПи платитимуть 100% від вартості проданих товарів замість 25% за перше порушення.