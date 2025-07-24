Надо сделать каждому ФЛП — что проверить предпринимателям в середине года

Девушка за ноутбуком. Фото: Pexels

Чтобы избежать потенциальных проблем, ФЛП должны регулярно проводить внутренний аудит деятельности. То есть проверять себя на наличие рисков и угроз, которые способны привести к налоговому или финансовому мониторингу. Такой аудит хорошо проводить в июле, на экваторе года.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив в собственном блоге.

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Годовые лимиты и налоги

Для начала необходимо проверить, насколько вы приблизились к годовому лимиту. Для каждой группы ФЛП на упрощенной системе установили ограничение годовой прибыли, превышение которого грозит штрафом 15% единого налога и автоматическим переводом на другую группу. По состоянию на 2025 год лимиты такие:

1 группа — 1 336 000 грн (167 минимальных зарплат);

2 группа — 6 672 000 грн (834 МЗП);

3 группа — 9 336 000 грн (1167 МЗП).

Если уже в июле поймете, что приближаетесь к лимиту, стоит заранее принять меры: подать заявку на смену группы или переход на общую систему налогообложения. Так удастся избежать штрафной санкции.

Второе обязательное действие — проверить зачисление налогов. Нередко случаются проблемы с выполнением этих обязательств, даже если процесс полностью автоматизирован. Чем быстрее предприниматель узнает об ошибке, тем вероятнее избавит себя от штрафов и более серьезных наказаний.

РРО и учет товаров

Как раз с 1 августа 2025 года для предпринимателей вернут полные штрафы за нарушение правил использования регистратора расчетных операций (РРО). Придется платить 100% стоимости товаров/услуг вместо 25% за первую ошибку.

"Штрафы за нарушение кассовой дисциплины станут значительно строже — до 150% за повторные нарушения. Критически важно сейчас проверить, нужна ли вам касса, и правильность формирования чеков", — констатировал Богдан Янкив.

Фискализация обязательна для ФЛП, которые:

продают товары через NovaPay;

работают через платежные компании (LiqPay, Portmone, Rozetka Pay и т.д.);

получают деньги на банковскую карту.

Следующий важный шаг — ревизия учета товарных запасов. Это обязательный процесс для представителей бизнеса, продающих рисковую группу товаров, в частности технику, ювелирные изделия и лекарства. Санкция за нарушение составляет 100% от суммы реализованной без учета продукции плюс 100% на остаточный ассортимент без первичных документов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мобилизованные ФЛП имеют право на льготы по уплате налогов. Во время службы их освободили от начисления единого социального взноса за себя, налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого налога.

Также мы писали, что с 1 августа 2025 года вернутся стандартные размеры штрафов за несоблюдение правил использования РРО/ПРРО. ФЛП будут платить 100% от стоимости проданных товаров вместо 25% за первое нарушение.