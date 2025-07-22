ДПСУ дало поради, на які пільги можуть розраховувати мобілізовані ФОП

Бухгалтер за підрахунком бюджету. Ілюстративне фото: pexels.com

Оподаткування підприємницької діяльності під час мобілізації є складним та чутливим питанням, яке потребує особливої уваги з боку держави. Тому податківці роблять все можливе, щоб підтримати ФОП, які були мобілізовані.

Про те, на що може розраховувати мобілізований бізнес повідомляє ДПСУ на своєму сайті.

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Чим можуть допомогти податківці

Як зазначається у матеріалі, підприємці, які нині захищають нашу країну, часто позбавлені можливості виконувати звичайні адміністративні процедури. Державна податкова служба Київщини активно допомагає мобілізованим ФОПів.

Так фахівцями служби було виявлено 258 підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та мають податковий борг. За результатами консультацій та гарячих ліній 105 мобілізованих підприємців та членів їхніх сімей отримали інформацію про можливість переходу на загальну систему оподаткування, подання заяви про підтвердження неможливості виконання податкових обов'язків та отримали пояснення щодо дій після демобілізації.

Наразі 121 ФОП подали заяву про мобілізацію з підтверджуючими документами, а 10 ФОП прийняли рішення щодо неможливості своєчасного виконання податкових обов'язків.

Податкова служба Київщини надає такі поради мобілізованим особам та їхнім родинам:

вам обов’язково треба повідомити податкову про мобілізацію, письмово або через електронний кабінет платника, зберігаючи документи-підтвердження служби у ЗСУ;

після демобілізації подайте звітність та пояснення з доданими підтвердними документами;

право на пільги мають ФОПи (1-2 групи), які мобілізовані в особливий період і не здійснюють господарську діяльність під час служби;

якщо податки сплачувалися під час служби, але діяльність була фактично зупинена, після демобілізації є можливість подати заяву на повернення переплати або зарахування її в рахунок майбутніх зобов'язань.

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