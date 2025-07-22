ГНСУ дало советы, на какие льготы могут рассчитывать мобилизованные ФЛП

Бухгалтер за подсчетом бюджета. Иллюстративное фото: pexels.com

Налогообложение предпринимательской деятельности во время мобилизации является сложным и чувствительным вопросом, который требует особого внимания со стороны государства. Поэтому налоговики делают все возможное, чтобы поддержать ФЛП, которые были мобилизованы.

О том, на что может рассчитывать мобилизованный бизнес сообщает ГНСУ на своем сайте.

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Чем могут помочь налоговики

Как отмечается в материале, предприниматели, которые сейчас защищают нашу страну, часто лишены возможности выполнять обычные административные процедуры. Государственная налоговая служба Киевщины активно помогает мобилизованным ФЛП.

Так специалистами службы было выявлено 258 предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения и имеющих налоговый долг. По результатам консультаций и горячих линий 105 мобилизованных предпринимателей и членов их семей получили информацию о возможности перехода на общую систему налогообложения, подачи заявления о подтверждении невозможности выполнения налоговых обязанностей и получили объяснения относительно действий после демобилизации.

Сейчас 121 ФЛП подали заявление о мобилизации с подтверждающими документами, а 10 ФЛП приняли решение о невозможности своевременного выполнения налоговых обязанностей.

Налоговая служба Киевщины предоставляет следующие советы мобилизованным лицам и их семьям:

вам обязательно надо сообщить налоговую о мобилизации, письменно или через электронный кабинет плательщика, сохраняя документы-подтверждения службы в ВСУ;

после демобилизации подайте отчётность и объяснения с приложенными подтверждающими документами;

право на льготы имеют ФЛП (1-2 группы), которые мобилизованы в особый период и не осуществляют хозяйственную деятельность во время службы;

если налоги уплачивались во время службы, но деятельность была фактически остановлена, после демобилизации есть возможность подать заявление на возврат переплаты или зачисление ее в счет будущих обязательств.

Ранее сообщалось, что для вступления Украины в ЕС надо изменить систему единого налога. Сейчас она не поддерживает малый бизнес, а так не должно быть, заявил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Также мы информировали, что украинцы, которые имеют в собственности земельные участки и планируют их продать, должны учитывать налоговые последствия. Налог при продаже земли зависит от нескольких факторов.