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Головна Економіка Мораторій на перевірки бізнесу — до чого готуватися українцям

Мораторій на перевірки бізнесу — до чого готуватися українцям

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 10:02
Мораторій на перевірки бізнесу — які рекомендації дали в РНБО та до чого готуватися
Перевірка підприємців. Фото: Pexels

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ухвалила рішення щодо мораторію на перевірки бізнесу з боку правоохоронних та контролюючих органів. Заборона пошириться на моніторинг діяльності всіх підприємців, окрім дуже ризикових "тіньових" галузей, зокрема сфери підакцизних товарів.

Про це йдеться в указі президента України №538/2025.

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Рекомендації РНБО щодо перевірок

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 21 липня 2025 року "Про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні".

Згідно з затвердженими рекомендаціями, метою яких є зменшення тиску на суб’єктів господарювання, передбачаються такі зміни:

  • обмеження на перевірки бізнесу з незначним рівнем ризику (окрім підакцизних товарів);
  • оновлення підходу до моніторингу діяльності - лише там, де зафіксована реальна загроза порушень;
  • спрощення регулювання та відмова від дублювання функцій контролюючих органів;
  • застосування цифрових інструментів для контролю ефективності перевірок;
  • прискорення ухвалення законів для захисту бізнесу в кримінальних провадженнях;
  • проведення аудиту вже відкритих справ проти підприємців і закриття безпідставних проваджень.

"Економіка — це про довіру та справедливість. Здорова держава без страху перед перевірками, відкритість для партнерів, передбачуваність для бізнесу. Без реальної поваги до підприємництва неможлива стійка економіка. А без стійкої економіки — немає сильної армії", — написав у Facebook новообраний секретар РНБО Рустем Умєров.

Новина оновлюється...

Нагадаємо, український уряд планує ввести мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями, але для недобросовісних підприємців моніторинг діяльності збережуть. Справи відкриватимуть лише за санкціями прокурора.

Також ми писали, що мобілізовані ФОПи мають податкові пільги. Їм дозволили не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе, військовий збір, податок на доходи фізичних осіб і єдиний податок за період проходження служби.

ФОП бізнес перевірки підприємці мораторій
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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