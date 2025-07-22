Мораторий на проверки бизнеса — какие рекомендации дали в СНБО и к чему готовиться

Проверка предпринимателей. Фото: Pexels

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о моратории на проверки бизнеса со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Запрет распространится на мониторинг деятельности всех предпринимателей, кроме очень рисковых "теневых" отраслей, в частности сферы подакцизных товаров.

Об этом говорится в указе президента Украины №538/2025.

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Рекомендации СНБО по проверкам

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 21 июля 2025 года "О введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса и стимулирования экономического роста в Украине".

Согласно утвержденным рекомендациям, целью которых является уменьшение давления на субъекты хозяйствования, предусматриваются такие изменения:

ограничение на проверки бизнеса с незначительным уровнем риска (кроме подакцизных товаров);

обновление подхода к мониторингу деятельности — только там, где зафиксирована реальная угроза нарушений;

упрощение регулирования и отказ от дублирования функций контролирующих органов;

использование цифровых инструментов для контроля эффективности проверок;

ускорение принятия законов по защите бизнеса в уголовных производствах;

проведение аудита уже открытых дел против предпринимателей и закрытие безосновательных производств.

"Экономика — это о доверии и справедливости. Здоровое государство без страха перед проверками, открытость для партнеров, предсказуемость для бизнеса. Без реального уважения к предпринимательству невозможна устойчивая экономика. А без устойчивой экономики — нет сильной армии", — написал в Facebook новоизбранный секретарь СНБО Рустем Умеров.

По словам президента Владимира Зеленского, решение Совета национальной безопасности и обороны направлено на развитие и рост экономики. Запрет проверок даст бизнесу больше свободы, благодаря чему планомерно усилится инвестиционная привлекательность Украины, будут создаваться рабочие места, а государственный бюджет сможет получать больше финансовых поступлений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинское правительство планирует ввести мораторий на проверки бизнеса правоохранителями, но для недобросовестных предпринимателей мониторинг деятельности сохранят. Дела будут открывать только по санкциям прокурора.

Также мы писали, что мобилизованные ФЛП имеют налоговые льготы. Им разрешили не платить единый социальный взнос за себя, военный сбор, налог на доходы физических лиц и единый налог за период прохождения службы.