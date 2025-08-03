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Главная Экономика Долг в миллиарды — есть ли у Коломойского чем платить ПриватБанку

Долг в миллиарды — есть ли у Коломойского чем платить ПриватБанку

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 15:50
Активы Коломойского — есть ли у олигарха чем рассчитаться с ПриватБанком
Бизнесмен Игорь Коломойский. Фото: УНИАН

В конце июля Лондонский Высокий суд вынес решение в пользу ПриватБанка, обязав бывших акционеров учреждения компенсировать убытки, нанесенные выведением около 2 млрд долларов.

О том, сколько убытков должны компенсировать Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов и хватит ли им на это активов, отмечается в статье Forbes Ukraine.

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Какую сумму должны выплатить ПриватБанку бывшие акционеры

После восьмилетней судебной тяжбы Коломойский (62 года) и Боголюбов (63 года) проиграли дело и теперь должны возместить банку "чистыми" 1,7 млрд долларов.

Точную сумму выплат определят в октябре, ведь к ней могут добавить проценты и судебные издержки. Если бывшие акционеры не заплатят добровольно, банк начнет принудительное взыскание, под которое могут попасть их коммерческие активы.

Еще в 2017 году суд наложил на имущество бизнесменов всемирный арест, запретив продавать или передавать его другим. Общая стоимость этих активов превышает 2,5 млрд долларов, но точный перечень не разглашается.

Как приходила в упадок бизнес-империя группы "Приват"

После избрания Владимира Зеленского президентом в 2019 году Коломойский вернулся в Украину с надеждой восстановить свое влияние, но отношения с властью остались напряженными.

В начале 2022 года Forbes оценивал его состояние в 1,8 млрд долларов, а Боголюбова — в 1,7 млрд долларов. К концу 2024-го они сократились почти втрое — до 660 млн долларов и 670 млн долларов соответственно. На это повлияли:

  • война;
  • потеря гражданства Коломойским;
  • передача "Укртатнафты" и "Укрнафты" государству;
  • арест акций "Укрнефтебурения" и другие решения.

Без ключевых активов кризис коснулся и сети АЗС "Привата" — с 2025 года заправки остановили работу из-за недостатка топлива. Часть станций переходит в аренду компании UPG.

Убытки фиксируют и производственные предприятия группы. В 2024 году Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы потеряли почти 5 млрд грн, "Днепразот" — более 1,3 млрд грн. В 2023-м обанкротилась авиакомпания МАУ.

Продажа и реструктуризация активов

В 2023 году стало известно, что Коломойский продал горнолыжный курорт "Буковель". Игорь Палица сообщил, что его сын выкупил у Коломойского эти активы. По его словам, бизнесмен уже не имеет отношения к этому объекту.

В том же году состоялась реструктуризация медиаактивов 1+1 media — что, по словам экспертов, могло быть попыткой избежать национализации. На середину 2025 года структура собственности "ТРК Студия 1+1" выглядит сложной и распыленной между украинскими и кипрскими компаниями, а также менеджментом.

Среди замороженных лондонским судом активов есть и права требования 926 млн долларов к подсанкционному российскому бизнесмену Михаилу Воеводину за продажу доли в Криворожском железорудном комбинате в 2016 году.

Коломойский также имеет значительные объекты за рубежом — недвижимость в США, сталелитейные заводы, производственные мощности, яхты, самолеты и суперъяхту стоимостью около 97 млн долларов.

Ранее мы писали, что Фонд госимущества Украины сообщил, что 24 сентября состоятся онлайн-торги, на которых выставят на продажу 100% корпоративных прав ООО "Мотордеталь-Конотоп".

Также мы рассказывали, что государственные банки "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" стали владельцами киевского торгово-развлекательного комплекса "Гулливер". Это стало следствием невыполнения компанией-владельцем ТРЦ условий кредитного соглашения, из-за чего имущество было изъято для погашения долговых обязательств.

суд ПриватБанк Игорь Коломойский деньги активы компенсация
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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