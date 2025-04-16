Ілон Маск платить за мовчання — які деталі розсекретила блогерка Ешлі Сент-Клер

Мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Найбагатша людина світу Ілон Маск нібито використовує власну соціальну мережу X, аби "вербувати" жінок, які можуть стати потенційними матерями його біологічних дітей. Але пропонує сотні тисяч доларів за мовчання, поки сину чи доньці не виповниться 21 рік.

Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal.

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Плата за мовчання від Ілона Маска

В матеріалі йдеться, що мільярдер став батьком чотирнадцяти дітей від різних жінок, хоча наближені до нього люди стверджують, ніби чисельність нащадків більша. Співрозмовницею видання стала 26-річна Ешлі Сент-Клер — блогерка в соцмережі X. У лютому 2025 році вона заявила, що народила сина від Ілона Маска.

Після публічного висвітлення інформації про появу на світ дитини між Маском і Сент-Клер розпочалися конфлікти. За словами матері, бізнесмен пропонував 100 000 доларів і 15 млн доларів за мовчання. Так звані аліменти він обіцяв виплачувати, поки сину не виповниться 21 рік.

Блогерка і мати сина Ілона Маска — Ешлі Сент-Клер. Фото: @stclairashley/X

За даними Daily Mail, Ешлі Сент-Клер розкрила фінансові подробиці, що стоять за появою на світ її новонародженої дитини, бо тест на батьківство визначив: Ілон Маск з імовірністю 99,9999% є батьком. Станом на березень 2025 року він дав жінці щонайменше 2,5 млн доларів, хоча офіційно не визнав спорідненість.

Також стало відомо, що Маск кожного разу зменшував розмір аліментів, коли інформація про сина виринала в публічному просторі. Під час розмови з помічником мільярдера Джаредом Бірчаллом лунали попередження в бік Ешлі: намагання йти "законним шляхом" призведе до гіршого результату, ніж могло би бути.

Пара познайомилася навесні 2023 року в соціальній мережі, після чого Ілон Маск запросив жінку відвідати офіс X у Сан-Франциско. Тоді Сент-Клер працювала на консервативному новинному сайті The Babylon Bee. За словами Ешлі, Маск часто говорив з нею про дітей і навіть казав самостійно обрати ім’я для майбутнього сина чи доньки.

Ще одна цікава деталь, яку розсекретила американка: мільярдер хоче збільшити кількість своїх нащадків до "рівня легіону". Так він висловився в одному з повідомлень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, статки найбагатших людей світу виросли після того, як Дональд Трамп вгамував хаос на фінансових ринках. Він оголосив про 90-денну тарифну паузу, завдяки чому акції компаній різко зросли. Ілон Маск — генеральний директор Tesla — збільшив капітал на 35,9 млрд доларів.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, нібито Ілон Маск йому не потрібен. Але він дуже подобається очільнику США, бо "зробив фантастичну роботу". А автомобіль Tesla Трамп купив лише як жест підтримки, хоча сам ним не користується.