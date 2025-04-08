Ілон Маск зіграв у Path of Exile 2 в літаку — "злився" на навчальному етапі

Ілон Маск. Фото: Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto

Ілон Маск неодноразово заявляв про свої геймерські навички й нещодавно провів чергову пряму трансляцію, граючи в Path of Exile 2 прямо під час перельоту на приватному літаку. Стрім тривав близько півтори години, за які підприємець повільно просувався крізь початкові етапи гри.

Огляд прямої трансляції з грою Ілона Маска записав YouTube-блогер Quin69TV.

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Мільярдер часто зупинявся, уважно читаючи описи предметів та здібностей, а зрештою зустрів навчального "боса" на четвертій локації. Однак перемогти його Маск так і не зміг. Спробу продовжити гру іншим персонажем довелося припинити через збій роботи супутникового інтернету Starlink, внаслідок чого трансляція обірвалася.

Під час гри на адресу Маска сипалися погрози й спам-повідомлення у внутрішньоігровому чаті, які він не знав, як відключити. Такі реакції виникли й через попередні заяви мільярдера: він стверджував, що належить до двадцятки найкращих гравців Diablo IV (і є одним із двох американців у списку), а також нібито потрапляв до десятки найкращих персонажів у Path of Exile 2 в надважкому режимі.

Втім, багато гравців поставилися до цих заяв зі скепсисом. Під час трансляції Маск мав невпевнений вигляд, наче новачок, і не розумів багатьох базових аспектів гри. Додаткові підозри виникли, коли помітили, що деякі сторінки в його інвентарі відображалися китайською мовою. Це переконало частину спільноти, що від імені Маска грав хтось інший.

Нагадаємо, Ілон Маск офіційно оголосив про впровадження свого чатбота Grok у месенджер Telegram. Доступ до штучного інтелекту можуть отримати користувачі, які мають підписку Telegram Premium.

Також ми писали, що Ілон Маск влаштував незвичайну виставу зі столовими приладами під час вечері в резиденції лідера США. Мільярдер продемонстрував, як вправно він може балансувати виделками та ложками на одному пальці.