Илон Маск сыграл в Path of Exile 2 в самолете — "слился" на учебном этапе

Илон Маск. Фото: Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto

Илон Маск неоднократно заявлял о своих геймерских навыках и недавно провел очередную прямую трансляцию, играя в Path of Exile 2 прямо во время перелета на частном самолете. Стрим длился около полутора часов, за которые предприниматель медленно продвигался сквозь начальные этапы игры.

Обзор прямой трансляции с игрой Илона Маска записал YouTube-блогер Quin69TV.

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Миллиардер часто останавливался, внимательно читая описания предметов и способностей, а в конце концов встретил учебного "босса" на четвертой локации. Однако победить его Маск так и не смог. Попытку продолжить игру другим персонажем пришлось прекратить из-за сбоя работы спутникового интернета Starlink, в результате чего трансляция оборвалась.

Во время игры в адрес Маска сыпались угрозы и спам-сообщения во внутриигровом чате, которые он не знал, как отключить. Такие реакции возникли и из-за предыдущих заявлений миллиардера: он утверждал, что входит в двадцатку лучших игроков Diablo IV (и является одним из двух американцев в списке), а также якобы попадал в десятку лучших персонажей в Path of Exile 2 в сверхтяжелом режиме.

Впрочем, многие игроки отнеслись к этим заявлениям со скепсисом. Во время трансляции Маск выглядел неуверенно, как будто новичок, и не понимал многих базовых аспектов игры. Дополнительные подозрения возникли, когда заметили, что некоторые страницы в его инвентаре отображались на китайском языке. Это убедило часть сообщества, что от имени Маска играл кто-то другой.

Напомним, Илон Маск официально объявил о внедрении своего чат-бота Grok в мессенджер Telegram. Доступ к искусственному интеллекту могут получить пользователи, которые имеют подписку Telegram Premium.

Также мы писали, что Илон Маск устроил необычное представление со столовыми приборами во время ужина в резиденции лидера США. Миллиардер продемонстрировал, как ловко он может балансировать вилками и ложками на одном пальце.