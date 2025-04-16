Илон Маск платит за молчание — какие детали рассекретила блогер Эшли Сент-Клер

Миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Самый богатый человек мира Илон Маск якобы использует собственную социальную сеть X, чтобы "вербовать" женщин, которые могут стать потенциальными матерями его биологических детей. Но предлагает сотни тысяч долларов за молчание, пока сыну или дочери не исполнится 21 год.

Об этом говорится в материале Wall Street Journal.

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Плата за молчание от Илона Маска

В материале говорится, что миллиардер стал отцом четырнадцати детей от разных женщин, хотя приближенные к нему люди утверждают, будто численность потомков больше. Собеседницей издания стала 26-летняя Эшли Сент-Клер — блогер в соцсети X. В феврале 2025 года она заявила, что родила сына от Илона Маска.

После публичного освещения информации о появлении на свет ребенка между Маском и Сент-Клер начались конфликты. По словам матери, бизнесмен предлагал 100 000 долларов и 15 млн долларов за молчание. Так называемые алименты он обещал выплачивать, пока сыну не исполнится 21 год.

Блогер и мама сына Илона Маска — Эшли Сент-Клер. Фото: @stclairashley/X

По данным Daily Mail, Эшли Сент-Клер раскрыла финансовые подробности, стоящие за появлением на свет ее новорожденного ребенка, поскольку тест на отцовство определил: Илон Маск с вероятностью 99,9999% является отцом. По состоянию на март 2025 года он дал женщине не менее 2,5 млн долларов, хотя официально не признал родство.

Также стало известно, что Маск каждый раз уменьшал размер алиментов, когда информация о сыне всплывала в публичном пространстве. Во время разговора с помощником миллиардера Джаредом Бирчаллом звучали предупреждения в сторону Эшли: попытки идти "законным путем" приведут к худшему результату, чем могло бы быть.

Пара познакомилась весной 2023 года в социальной сети, после чего Илон Маск пригласил женщину посетить офис X в Сан-Франциско. Тогда Сент-Клер работала на консервативном новостном сайте The Babylon Bee. По словам Эшли, Маск часто говорил с ней о детях и даже сказал самостоятельно выбрать имя для будущего сына или дочери.

Еще одна интересная деталь, которую рассекретила американка: миллиардер хочет увеличить количество своих потомков до "уровня легиона". Так он высказался в одном из сообщений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, состояние самых богатых людей мира выросло после того, как Дональд Трамп усмирил хаос на финансовых рынках. Он объявил о 90-дневной тарифной паузе, благодаря чему акции компаний резко выросли. Илон Маск — генеральный директор Tesla — увеличил капитал на 35,9 млрд долларов.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, якобы Илон Маск ему не нужен. Но он очень нравится главе США, потому что "сделал фантастическую работу". А автомобиль Tesla Трамп купил лишь как жест поддержки, хотя сам им не пользуется.