Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка У Німеччині заговорили про скасування виплат для усіх українців

У Німеччині заговорили про скасування виплат для усіх українців

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 10:05
Стосується усіх — у Німеччині пропонують скасувати виплати для українців
Євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер закликав скасувати виплату соціальної допомоги Bürgergeld біженцям з України. Це стосується не лише тих, хто приїде у майбутньому, а загалом усіх, хто перебуває в Німеччині.

Про це пише німецьке видання Bild.

Реклама
Читайте також:

"Необхідно забезпечити, щоб для всіх, хто прибув з України, більше не було Bürgergeld. Це має стосуватися усіх", — заявив політик.

Зедер також додав, що хоче "просунути" це питання в межах коаліції. Він зауважив, що "жодна країна у світі не опікується біженцями з України так, як Німеччина". 

Це, на думку лідера ХСС, одна з причин, чому в Німеччині "так мало українців працевлаштовано", попри їхній високий рівень освіти. 

Видання зазначає, що у 2024 році Німеччина спрямувала на виплати іноземним громадянам загалом 22,2 млрд євро, в тому числі 6,3 млрд євро — саме українцям.

Водночас Bild додає, що вимоги Зедера виходять за межі чинної коаліційної угоди між ХДС, ХСС і СДПН, яка передбачає, що з 1 квітня 2025 року новоприбулі українці мають отримувати лише скорочену соціальну допомогу — за стандартами для шукачів притулку, без доступу до Bürgergeld. 

Натомість ті, хто прибув до цієї дати, за умовами коаліційного договору, повинні залишатися на попередньому рівні підтримки.

Проте остаточне правове рішення з цього питання ще не ухвалене. Українці, які прибувають до Німеччини після 1 квітня, продовжують отримувати повний пакет соціальної допомоги Bürgergeld. 

Скільки виплачують українцям в Німеччині

Сума щомісячних виплат Bürgergeld (для працездатних осіб) залежить від віку та сімейного стану:

  • 563 євро — одинаки та одинокі батьки;
  • 506 євро — кожен із подружжя;
  • 451 євро — молодь 18–24 років без сім’ї;
  • 471 євро — підлітки 14–17 років;
  • 390 євро — діти 6–13 років;
  • 357 євро — діти до 5 років.

Особи пенсійного віку (65–67 років) або ті, хто не може працювати, можуть звернутися за допомогою Sozialhilfe, яка включає грошову підтримку, ваучери на оренду житла, харчування та засоби гігієни, а також одноразову допомогу на придбання меблів.

Раніше ми писали, де в Німеччині найвища середня зарплата.

Також дізнавайтеся, за що в Німеччині можна схопити штраф до 1 тис.євро.  

Німеччина виплати біженці соцвиплати соціальна допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації