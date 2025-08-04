Стосується усіх — у Німеччині пропонують скасувати виплати для українців

Євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер закликав скасувати виплату соціальної допомоги Bürgergeld біженцям з України. Це стосується не лише тих, хто приїде у майбутньому, а загалом усіх, хто перебуває в Німеччині.

Про це пише німецьке видання Bild.

Реклама

Читайте також:

"Необхідно забезпечити, щоб для всіх, хто прибув з України, більше не було Bürgergeld. Це має стосуватися усіх", — заявив політик.

Зедер також додав, що хоче "просунути" це питання в межах коаліції. Він зауважив, що "жодна країна у світі не опікується біженцями з України так, як Німеччина".

Це, на думку лідера ХСС, одна з причин, чому в Німеччині "так мало українців працевлаштовано", попри їхній високий рівень освіти.

Видання зазначає, що у 2024 році Німеччина спрямувала на виплати іноземним громадянам загалом 22,2 млрд євро, в тому числі 6,3 млрд євро — саме українцям.

Водночас Bild додає, що вимоги Зедера виходять за межі чинної коаліційної угоди між ХДС, ХСС і СДПН, яка передбачає, що з 1 квітня 2025 року новоприбулі українці мають отримувати лише скорочену соціальну допомогу — за стандартами для шукачів притулку, без доступу до Bürgergeld.

Натомість ті, хто прибув до цієї дати, за умовами коаліційного договору, повинні залишатися на попередньому рівні підтримки.

Проте остаточне правове рішення з цього питання ще не ухвалене. Українці, які прибувають до Німеччини після 1 квітня, продовжують отримувати повний пакет соціальної допомоги Bürgergeld.

Скільки виплачують українцям в Німеччині

Сума щомісячних виплат Bürgergeld (для працездатних осіб) залежить від віку та сімейного стану:

563 євро — одинаки та одинокі батьки;

506 євро — кожен із подружжя;

451 євро — молодь 18–24 років без сім’ї;

471 євро — підлітки 14–17 років;

390 євро — діти 6–13 років;

357 євро — діти до 5 років.

Особи пенсійного віку (65–67 років) або ті, хто не може працювати, можуть звернутися за допомогою Sozialhilfe, яка включає грошову підтримку, ваучери на оренду житла, харчування та засоби гігієни, а також одноразову допомогу на придбання меблів.

Раніше ми писали, де в Німеччині найвища середня зарплата.

Також дізнавайтеся, за що в Німеччині можна схопити штраф до 1 тис.євро.