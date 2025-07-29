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Головна Економіка У Німеччині запропонували скасувати виплати деяким українцям

У Німеччині запропонували скасувати виплати деяким українцям

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 20:05
У Німеччині пропонують скасувати виплати військовозобов'язаним українцям — що відомо
Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Німеччині партія ХСС вимагає припинити виплати українцям призовного віку. Представники партії стверджують, що чоловіки повинні або працювати, або йти до української армії.

Про це пише німецьке видання BILD.

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"Грошова допомога для українських чоловіків призовного віку має бути нарешті скасована. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років одержують від нас соціальну допомогу, значить щось не так. Ця група людей не має права на цю соціальну допомогу і має або працювати тут, у Німеччині, або нести військову службу в Україні", — заявив експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Майєр.

Зазначається, що з початку війни з України до Німеччини прибули рівно 304 144 українці призовного віку (станом на 14 червня 2025 року). Майже половина (49,54%) із них отримують дохід, передбачений законом.
У березні цього року середній розмір щомісячних виплат на одного працездатного отримувача допомоги становив 882 євро.

За даними Федерального агентства зайнятості, це означає, що загальний розмір виплат становить 1,328 млрд євро на рік. Ці виплати включають "всі пасивні виплати": стандартні допомоги + витрати на житло + додаткові потреби + одноразові виплати.

Водночас в українському посольстві на запит видання відповіли, що вважають звинувачення на адресу всіх українських чоловіків, які перебувають за кордоном,  необґрунтованими. Адже проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду потрібні відповідні документи.

Які виплати отримують українці в Німеччині

Сума щомісячних виплат Bürgergeld (для працездатних осіб) залежить від віку та сімейного стану:

  • 563 євро — одинаки та одинокі батьки;
  • 506 євро — кожен із подружжя;
  • 451 євро — молодь 18–24 років без сім’ї;
  • 471 євро — підлітки 14–17 років;
  • 390 євро — діти 6–13 років;
  • 357 євро — діти до 5 років.

Особи пенсійного віку (65–67 років) або ті, хто не може працювати, можуть звернутися за допомогою Sozialhilfe, яка включає грошову підтримку, ваучери на оренду житла, харчування та засоби гігієни, а також одноразову допомогу на придбання меблів.

Раніше ми писали, на яку мінімальну зарплату можна розраховувати, працюючи в Польщі та Німеччині у 2025 році.

Також дізнавайтеся, де в Німеччині найвищі зарплати

Німеччина виплати гроші біженці соціальна допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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