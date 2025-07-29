В Германии предлагают отменить выплаты военнообязанным украинцам — что известно

В Германии предложили отменить выплаты некоторым украинцам
В Германии партия ХСС требует прекратить выплаты украинцам призывного возраста. Представители партии утверждают, что мужчины должны либо работать, либо идти в украинскую армию.
Об этом пишет немецкое издание BILD.
"Денежная помощь для украинских мужчин призывного возраста должна быть наконец отменена. Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают от нас социальную помощь, значит, что-то не так. Эта группа людей не имеет права на эту социальную помощь и должна или работать здесь, в Германии, или нести военную службу в Украине", — заявил эксперт ХСС по внешней политике Штефан Майер.
Отмечается, что с начала войны из Украины в Германию прибыло ровно 304 144 украинца призывного возраста (по состоянию на 14 июня 2025 года). Почти половина (49,54%) из них получают доход, предусмотренный законом.
В марте этого года средний размер ежемесячных выплат на одного трудоспособного получателя помощи составил 882 евро.
По данным Федерального агентства занятости, это означает, что общий размер выплат составляет 1,328 млрд евро в год. Эти выплаты включают "все пассивные выплаты": стандартные пособия + расходы на жилье + дополнительные потребности + единовременные выплаты.
В то же время в украинском посольстве на запрос издания ответили, что считают обвинения в адрес всех украинских мужчин, находящихся за рубежом, необоснованными. Ведь проживание украинских мужчин за рубежом не запрещено. Для выезда нужны соответствующие документы.
Какие выплаты получают украинцы в Германии
Сумма ежемесячных выплат Bürgergeld (для трудоспособных лиц) зависит от возраста и семейного положения:
- 563 евро — одиночки и одинокие родители;
- 506 евро — каждый из супругов;
- 451 евро — молодежь 18-24 лет без семьи;
- 471 евро — подростки 14-17 лет;
- 390 евро — дети 6-13 лет;
- 357 евро — дети до 5 лет.
Лица пенсионного возраста (65-67 лет) или те, кто не может работать, могут обратиться за помощью Sozialhilfe, которая включает денежную поддержку, ваучеры на аренду жилья, питание и средства гигиены, а также единовременное пособие на приобретение мебели.
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