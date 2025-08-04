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Главная Экономика В Германии заговорили об отмене выплат для всех украинцев

В Германии заговорили об отмене выплат для всех украинцев

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 10:05
Касается всех — в Германии предлагают отменить выплаты для украинцев
Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld беженцам из Украины. Это касается не только тех, кто приедет в будущем, а вообще всех, кто находится в Германии.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

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"Необходимо обеспечить, чтобы для всех, кто прибыл из Украины, больше не было Bürgergeld. Это должно касаться всех", — заявил политик.

Зедер также добавил, что хочет "продвинуть" этот вопрос в рамках коалиции. Он отметил, что "ни одна страна в мире не занимается беженцами из Украины так, как Германия".

Это, по мнению лидера ХСС, одна из причин, почему в Германии "так мало украинцев трудоустроено", несмотря на их высокий уровень образования.

Издание отмечает, что в 2024 году Германия направила на выплаты иностранным гражданам в целом 22,2 млрд евро, в том числе 6,3 млрд евро — именно украинцам.

В то же время Bild добавляет, что требования Зедера выходят за пределы действующего коалиционного соглашения между ХДС, ХСС и СДПГ, которое предусматривает, что с 1 апреля 2025 года новоприбывшие украинцы должны получать только сокращенную социальную помощь — по стандартам для искателей убежища, без доступа к Bürgergeld.

Зато те, кто прибыл до этой даты, по условиям коалиционного договора, должны оставаться на прежнем уровне поддержки.

Однако окончательное правовое решение по этому вопросу еще не принято. Украинцы, которые прибывают в Германию после 1 апреля, продолжают получать полный пакет социальной помощи Bürgergeld.

Сколько выплачивают украинцам в Германии

Сумма ежемесячных выплат Bürgergeld (для трудоспособных лиц) зависит от возраста и семейного положения:

  • 563 евро — одиночки и одинокие родители;
  • 506 евро — каждый из супругов;
  • 451 евро — молодежь 18-24 лет без семьи;
  • 471 евро — подростки 14-17 лет;
  • 390 евро — дети 6-13 лет;
  • 357 евро — дети до 5 лет.

Лица пенсионного возраста (65-67 лет) или те, кто не может работать, могут обратиться за помощью Sozialhilfe, которая включает денежную поддержку, ваучеры на аренду жилья, питание и средства гигиены, а также единовременное пособие на приобретение мебели.

Ранее мы писали, где в Германии самая высокая средняя зарплата.

Также узнавайте, за что в Германии можно схватить штраф до 1 тыс. евро.

Германия выплаты беженцы соцвыплаты социальная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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