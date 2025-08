Самый богатый человек Германии — кто он, чем занимается и как заработал миллиарды

Супермаркет Lild. Фото: Google Maps

Лавры первенства в рейтинге самых богатых людей мира долгое время удерживает американский бизнесмен Илон Маск. Его имя знают буквально везде, зато о миллиардерах Европы говорят редко. Интересно узнать, кто в Германии обладает статусом самого богатого и чем занимается этот человек.

Самый богатый человек в Германии

Согласно данным Forbes и рейтингу "The Richest People In The World 2025", высшую строчку среди немцев удерживает Дитер Шварц. Его позиция в списке самых богатых людей мира — 37-я, а капитал оценивается в 41 млрд долларов. Основная бизнес-деятельность, благодаря которой Шварцу удалось накопить состояние — ритейл.

Мужчина является владельцем группы компаний Schwarz, которая управляет известными сетями супермаркетов Lidl и Kaufland. Дитер унаследовал бизнес от отца Йозефа, который в 1930 году стал партнером оптовика фруктов — компании Suedfruechte Grosshandel Lidl & Co. Сейчас Schwarz Group считается крупнейшей розничной империей Европы со штатом в 500 000 сотрудников.

Группа компаний, кроме торговых сетей, также включает подразделения PreZero (занимается переработкой вторичного сырья) и Schwarz Produktion (собственное производство продовольственных товаров, в частности напитков, шоколада, мороженого, выпечки, кофе и т.д.).

Кто самый богатый в Европе

В рейтинг Forbes входят представители разных стран, причем около 770 миллиардеров — европейцы. Первую десятку из них сформировали:

Бернар Арно (Франция) — 178 млрд долларов;

Амансио Ортега (Испания) — 124 млрд долларов;

Дитер Шварц (Германия) — 41 млрд долларов;

Марк Матешиц (Австрия) — 40,6 млрд долларов;

Джованни Ферреро (Италия) — 38,2 млрд долларов;

Джанлуиджи Апонте (Швейцария) — 37,7 млрд долларов;

Вагит Алекперов (Россия) — 28,7 млрд долларов;

Майкл Платт (Великобритания) — 18,8 млрд долларов;

Стефан Перссон (Швеция) — 18,6 млрд долларов;

Рената Келлнерова (Чехия) — 18,2 млрд долларов.

Украинцы в рейтинге тоже присутствуют. Список миллиардеров мира пополнили Ринат Ахметов (7,9 млрд долларов), Виктор Пинчук (3,2 млрд долларов), Петр Порошенко (1,8 млрд долларов), Андрей Веревский (1,4 млрд долларов), Влад Яценко (1,2 млрд долларов), Вадим Новинский (1,2 млрд долларов) и Константин Жеваго (1,2 млрд долларов).

