Выплаты для семей с детьми могут вырасти — украинцам назвали новые суммы

19 августа 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который значительно расширяет социальную поддержку для семей с детьми. За документ проголосовали 290 народных депутатов.

На сколько хотят повысить выплаты при рождении ребенка

Самое важное изменение — рост единовременного пособия при рождении ребенка до 50 000 грн. Если раньше было 41 280 грн выплачивали их частями, то после принятия закона деньги будут выдаваться сразу полной суммой.

"Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого последующего ребенка возрастет до 50 000 грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь — одной суммой", — написал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Что еще предусматривает законопроект

Документ также предусматривает ряд других нововведений. В частности, беременные женщины, не имеющие страхового стажа, смогут получать ежемесячно по 7 000 грн.

Для одного из родителей, опекунов или родственников устанавливается пособие по уходу за ребенком до года в ориентировочном размере 7 000 грн в месяц.

"Предложенная сумма — 7 000 грн ежемесячно, но точный размер установит Кабмин", — уточнил народный депутат Алексей Гончаренко.

Предусмотрена и поддержка для работающих родителей через программу "єЯсла". Она позволит:

платить ЕСВ за того из родителей, кто временно остался дома с малышом;

компенсировать расходы на уход за ребенком от 1 до 3 лет — до 8 000 грн ежемесячно.

"Пакет малыша" останется, но станет более гибким. Его можно будет получить еще с 36-й недели беременности. Отдельно для школьников предусмотрен "Пакет школьника" - родители каждого первоклассника получат 5 000 грн единовременно на подготовку к обучению, независимо от доходов семьи.

Таким образом, законопроект охватывает как поддержку во время беременности, так и помощь родителям в первые годы жизни ребенка и при подготовке к школе. Впереди второе чтение, после которого закон может окончательно вступить в силу.

