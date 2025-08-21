Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Шкільні обіди — коли харчування стане безплатним для всіх учнів

Шкільні обіди — коли харчування стане безплатним для всіх учнів

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 15:15
Харчування в школах — коли обіди стануть безплатними навіть для старшокласників
Діти в шкільній їдальні. Фото: УНІАН

В Україні планують значно розширити програму безплатного гарячого харчування для школярів. Це не лише турбота про здоров'я дітей, а й можливість створити відчуття стабільності та захищеності в складний воєнний час.

Про це під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу" заявили перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Реклама
Читайте також:

Для кого обіди в школах хочуть зробити безплатними

За словами Олени Зеленської, реформа шкільного харчування передбачає:

  • оновлення їдалень;
  • організація сучасних харчоблоків;
  • створення відчуття стабільності та турботи для дітей у складний воєнний час. 

Вона наголосила, що вже модернізовано понад тисячу харчоблоків, понад 6500 кухарів пройшли навчання у кулінарних хабах, а 1,5 млн учнів початкових класів щодня отримують безплатні обіди.

Перша леді також додала, що шкільний обід зараз важливий не лише для здоров’я дітей, а і як підтримка та відчуття захищеності. 

"Шкільний обід сьогодні — це не лише про здоров’я, а й про підтримку, захищеність і спільну відповідальність громади, вчителів та батьків", — переконана Олена Зеленська.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко додала, що наступним кроком уряду стане забезпечення безплатним та якісним харчуванням усіх учнів з 1 по 11 клас у всіх регіонах країни вже з наступного року. Для цього планують шукати додаткове фінансування в державному бюджеті.

Для кого харчування в школах буде безплатним з вересня 2025 року

На початку літа заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків повідомив, що з вересня 2025 року учні 5-11 класів у школах прифронтових громад також отримають гарячі безплатні обіди.

Він зазначив, що за останні два роки кількість дітей, які користуються програмою безплатного харчування, зросла з 900 тис. до 1,6 млн. Наступним етапом стане розширення програми на всіх учнів 5-6 класів у всіх регіонах країни.

Раніше ми писали, що 19 серпня 2025 року Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт, що посилює соціальну підтримку сімей з дітьми. За нього свій голос віддали 290 депутатів.

Також ми розповідали, що гроші, які батьки дають дитині, — не лише на проїзд чи воду. Вони допомагають дітям з раннього віку навчитися керувати власними фінансами, планувати витрати та робити свідомий вибір.

харчування діти гроші школярі школа
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації