Харчування в школах — коли обіди стануть безплатними навіть для старшокласників

В Україні планують значно розширити програму безплатного гарячого харчування для школярів. Це не лише турбота про здоров'я дітей, а й можливість створити відчуття стабільності та захищеності в складний воєнний час.

Про це під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу" заявили перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Для кого обіди в школах хочуть зробити безплатними

За словами Олени Зеленської, реформа шкільного харчування передбачає:

оновлення їдалень;

організація сучасних харчоблоків;

створення відчуття стабільності та турботи для дітей у складний воєнний час.

Вона наголосила, що вже модернізовано понад тисячу харчоблоків, понад 6500 кухарів пройшли навчання у кулінарних хабах, а 1,5 млн учнів початкових класів щодня отримують безплатні обіди.

Перша леді також додала, що шкільний обід зараз важливий не лише для здоров’я дітей, а і як підтримка та відчуття захищеності.

"Шкільний обід сьогодні — це не лише про здоров’я, а й про підтримку, захищеність і спільну відповідальність громади, вчителів та батьків", — переконана Олена Зеленська.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко додала, що наступним кроком уряду стане забезпечення безплатним та якісним харчуванням усіх учнів з 1 по 11 клас у всіх регіонах країни вже з наступного року. Для цього планують шукати додаткове фінансування в державному бюджеті.

Для кого харчування в школах буде безплатним з вересня 2025 року

На початку літа заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків повідомив, що з вересня 2025 року учні 5-11 класів у школах прифронтових громад також отримають гарячі безплатні обіди.

Він зазначив, що за останні два роки кількість дітей, які користуються програмою безплатного харчування, зросла з 900 тис. до 1,6 млн. Наступним етапом стане розширення програми на всіх учнів 5-6 класів у всіх регіонах країни.

