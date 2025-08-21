Видео
Школьные обеды — когда питание станет бесплатным у всех учеников

Школьные обеды — когда питание станет бесплатным у всех учеников

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 15:15
Питание в школах — когда обеды станут бесплатными даже для старшеклассников
Дети в школьной столовой. Фото: УНИАН

В Украине планируют значительно расширить программу бесплатного горячего питания для школьников. Это не только забота о здоровье детей, но и возможность создать ощущение стабильности и защищенности в сложное военное время.

Об этом во время конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира" заявили первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также:

Для кого обеды в школах хотят сделать бесплатными

По словам Елены Зеленской, реформа школьного питания предусматривает:

  • обновление столовых;
  • организация современных пищеблоков;
  • создание ощущения стабильности и заботы для детей в сложное военное время.

Она подчеркнула, что уже модернизировано более тысячи пищеблоков, более 6500 поваров прошли обучение в кулинарных хабах, а 1,5 млн учеников начальных классов ежедневно получают бесплатные обеды.

Первая леди также добавила, что школьный обед сейчас важен не только для здоровья детей, но и как поддержка и ощущение защищенности.

"Школьный обед сегодня — это не только о здоровье, но и о поддержке, защищенности и общей ответственности общества, учителей и родителей", — убеждена Елена Зеленская.

Премьер-министр Юлия Свириденко добавила, что следующим шагом правительства станет обеспечение бесплатным и качественным питанием всех учеников с 1 по 11 класс во всех регионах страны уже со следующего года. Для этого планируют искать дополнительное финансирование в государственном бюджете.

Для кого питание в школах будет бесплатным с сентября 2025 года

В начале лета заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив сообщил, что с сентября 2025 года ученики 5-11 классов в школах прифронтовых общин также получат горячие бесплатные обеды.

Он отметил, что за последние два года количество детей, которые пользуются программой бесплатного питания, выросло с 900 тыс. до 1,6 млн. Следующим этапом станет расширение программы на всех учеников 5-6 классов во всех регионах страны.

Ранее мы писали, что 19 августа 2025 года Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, усиливающий социальную поддержку семей с детьми. За него свой голос отдали 290 депутатов.

Также мы рассказывали, что деньги, которые родители дают ребенку, — не только на проезд или воду. Они помогают детям с раннего возраста научиться управлять собственными финансами, планировать расходы и делать сознательный выбор.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
