Карманные деньги для первоклассника — какую сумму давать ребенку до 7 лет

Отправляя ребенка в 1 класс, родителям нужно думать не только о наличии школьных принадлежностей. Даже в возрасте до 7 лет малыш нуждается в собственных средствах на какие-то безделушки, например, маленькие игрушки, сладости или канцелярию. Поэтому важно понимать, сколько будет правильно выделять карманных первокласснику в 2025 году.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн пообщалась с экспертами и узнала, какую сумму карманных можно давать ребенку в школу.

Деньги для ребенка до 7 лет

В целом этот вопрос остается на усмотрение родителей: у кого есть финансовая возможность, тот выделяет больший бюджет на детские карманные. Но стоит помнить, что первоклассники имеют минимальное понятие о финансовой грамотности. Если постоянно давать сыну или дочери большие суммы на личные нужды, можно их разбаловать.

"Детям 7-12 лет нужно давать средства раз в неделю. Так они начинают учиться планированию и контролю своих расходов. А подростки будут учиться уже долгосрочному управлению бюджетом, получая деньги раз в месяц", — отметила учительница финансовой грамотности Елена Яровая.

Сумма зависит от многих факторов, в частности места жительства, материального положения семьи, даже пола ребенка. Потому что девушки нуждаются в деньгах на косметику, аксессуары и сладости, а парни тратят карманные на игры, фастфуд и гаджеты.

Должны ли родители контролировать расходы

По мнению психотерапевта Ольги Голубицкой, родители не должны требовать от ребенка отчета, куда были потрачены карманные. Чрезмерный контроль никогда не приводит к положительному результату, скорее наоборот: давление на подростка почти всегда провоцирует сопротивление с его стороны.

"Обсуждать мягко целесообразность или нецелесообразность покупок можно. Однако в целом, особенно что касается подростков, не надо вмешиваться и поучать. Если ребенок захочет купить что-то запрещенное, он все равно это сделает", — пояснила экспертка.

И добавила, что сумма карманных должна быть фиксированной до достижения определенного возраста. Увеличить расходы можно с 10 лет, ведь потребности ребенка меняются с каждым годом. Важное правило для украинцев: ни в коем случае не использовать финансы как повод для манипуляций или наказания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине планируют расширить программу бесплатного питания для школьников. Уже 1,5 млн учеников начальных классов имеют такие обеды, а со следующего 2026 года проект охватит всех школьников 1-11 классов.

Также мы писали, что Верховная Рада поддержала законопроект о повышении социальных выплат семьям с детьми. Помощь при рождении вырастет до 50 000 грн, плюс введут ежемесячные выплаты по 7 000 грн для родителей с ребенком до года.