Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Карманные деньги в школу — сколько давать первокласснику в 2025

Карманные деньги в школу — сколько давать первокласснику в 2025

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 10:05
Карманные деньги для первоклассника — какую сумму давать ребенку до 7 лет
Купюра 100 гривен. Фото: УНИАН

Отправляя ребенка в 1 класс, родителям нужно думать не только о наличии школьных принадлежностей. Даже в возрасте до 7 лет малыш нуждается в собственных средствах на какие-то безделушки, например, маленькие игрушки, сладости или канцелярию. Поэтому важно понимать, сколько будет правильно выделять карманных первокласснику в 2025 году.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн пообщалась с экспертами и узнала, какую сумму карманных можно давать ребенку в школу.

Реклама
Читайте также:

Деньги для ребенка до 7 лет

В целом этот вопрос остается на усмотрение родителей: у кого есть финансовая возможность, тот выделяет больший бюджет на детские карманные. Но стоит помнить, что первоклассники имеют минимальное понятие о финансовой грамотности. Если постоянно давать сыну или дочери большие суммы на личные нужды, можно их разбаловать.

"Детям 7-12 лет нужно давать средства раз в неделю. Так они начинают учиться планированию и контролю своих расходов. А подростки будут учиться уже долгосрочному управлению бюджетом, получая деньги раз в месяц", — отметила учительница финансовой грамотности Елена Яровая.

Сумма зависит от многих факторов, в частности места жительства, материального положения семьи, даже пола ребенка. Потому что девушки нуждаются в деньгах на косметику, аксессуары и сладости, а парни тратят карманные на игры, фастфуд и гаджеты.

Карманные деньги в школу — сколько давать первокласснику в 2025 - фото 1
Сумма карманных для ребенка до 7 лет. Фото: Новини.LIVE

Должны ли родители контролировать расходы

По мнению психотерапевта Ольги Голубицкой, родители не должны требовать от ребенка отчета, куда были потрачены карманные. Чрезмерный контроль никогда не приводит к положительному результату, скорее наоборот: давление на подростка почти всегда провоцирует сопротивление с его стороны.

"Обсуждать мягко целесообразность или нецелесообразность покупок можно. Однако в целом, особенно что касается подростков, не надо вмешиваться и поучать. Если ребенок захочет купить что-то запрещенное, он все равно это сделает", — пояснила экспертка.

И добавила, что сумма карманных должна быть фиксированной до достижения определенного возраста. Увеличить расходы можно с 10 лет, ведь потребности ребенка меняются с каждым годом. Важное правило для украинцев: ни в коем случае не использовать финансы как повод для манипуляций или наказания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине планируют расширить программу бесплатного питания для школьников. Уже 1,5 млн учеников начальных классов имеют такие обеды, а со следующего 2026 года проект охватит всех школьников 1-11 классов.

Также мы писали, что Верховная Рада поддержала законопроект о повышении социальных выплат семьям с детьми. Помощь при рождении вырастет до 50 000 грн, плюс введут ежемесячные выплаты по 7 000 грн для родителей с ребенком до года.

дети деньги школьники финансы родители
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации