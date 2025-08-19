Переміщення валюти за кордон — яку суму готівки можна вивезти з України у 2025

Гроші в руці. Фото: Unsplash

Українці повинні знати деякі правила перетину державного кордону, порушення яких загрожує штрафами і відмовою у виїзді. Кожна людина, вирушаючи в далеку мандрівку, бере з собою гроші. Чим більша сума готівки лежить у гаманці, тим більше питань у митників може виникнути.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки валюти дозволено вивозити з України у 2025 році.

Яку суму можна вивезти з України

Наші громадяни можуть перевозити будь-яку валюту — національну та іноземну. Під час перетину кордону необхідно проінформувати митників про наявність готівкових коштів на суму понад 10 000 євро в еквіваленті (перерахунок відбувається за актуальними курсами НБУ на день виїзду).

Обмежень на вивіз коштів з України немає, але обов’язком кожного громадянина є письмове декларування готівки. Йдеться безпосередньо про суму, яка виходить за межі встановленого ліміту — 10 000 євро. Тобто маючи в гаманці купюри загальною вартістю 12 340 євро, задекларувати потрібно 2 340 євро.

Що цікаво, кожна фізична особа при перетині кордону може вивезти до 10 000 євро без заповнення документів. Це максимальний розмір готівки на одну людину, а не сім’ю. Тож існує спосіб у кілька разів збільшити ліміт: треба лише розділити гроші між чоловіком, дружиною і дітьми.

"Щодо неповнолітніх осіб: вони мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю, встановлених законодавством. Декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником", — розповіли в Державній митній службі.

Один раз задекларувавши валюту на кордоні, більше не доведеться цього робити під час подорожі Європою. Переміщення готівки всередині Шенгенської зони не регламентується окремими обмеженнями.

Скільки грошей можна перевозити на картці

Щоб уникнути проблем на кордоні, рекомендується тримати гроші на банківських рахунках. Це один із найбезпечніших способів вивезення великих сум за кордон, оскільки на картки правила декларування не поширюються.

Втім необхідно пам’ятати, що під час повномасштабної війни існують обмеження Національного банку стосовно міжнародних переказів і зняття готівки в інших країнах. З вільним використанням фінансів у Європі можливі проблеми, тому краще користуватися і паперовими купюрами, і картками.

Нагадаємо, між Україною та Польщею можна подорожувати автомобілем, поїздом або пішки. Для перетину кордону громадяни проходять паспортний і митний контроль з обох боків, дотримуючись правил щодо документів, багажу та готівки.

Також ми писали, що українцям заборонено ввозити на територію держави продукцію з ГМО, незареєстровані пестициди, електровудки, мисливські капкани, боєприпаси, наркотики, сильнодійні отрути, пропагандистські матеріали тощо.