Правила і перевірки на кордоні — кому можуть не дозволити в’їзд у Польщу

Автомобільна черга на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці, які планують в’їхати в Польщу, можуть стикнутися з неочікуваними проблемами на кордоні. Нашим громадянам необхідно знати актуальні правила виїзду, інакше поїздці загрожує скасування. Ці нюанси перетину державного кордону пов’язані з фінансами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які перевірки можуть скасувати поїздку в Польщу.

Декларування валюти

Якщо людина планує вивезти з України значну суму готівки, вона повинна письмово задекларувати кошти на кордоні. Митники перевіряють наявність у громадян валютних цінностей: у разі перевищення 10 000 євро треба обов’язково повідомити співробітників контролюючого органу.

"Письмове декларування здійснюється, якщо ви переміщуєте валюту України, іноземну валюту та банківські метали в сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро", — уточнили фахівці Державної митної служби.

На кордоні відбудеться перерахунок всієї готівки за офіційними курсами. Під декларування підпадає сума перевищення встановленого ліміту. І доведеться підтвердити джерела походження цієї частини коштів, зокрема надати виписки з банків, квитанції про зняття з рахунку, довідки про обмін валюти тощо.

За ухилення від обов’язку українцям загрожує штраф — 20% суми понад 10 000 євро в еквіваленті (за статтею 471 Митного кодексу). В окремих випадках транспортовану валюту можуть конфіскувати, а людині заборонити виїзд за межі України.

Мінімальна сума для виїзду

Друга потенційна проблема, яка може виникнути, вже чатує зі сторони польських прикордонників. Часто для видачі дозволу на в’їзд перевіряється платоспроможність іноземця. Іншими словами, людина повинна довести, що має достатньо коштів для перебування за кордоном (сума на банківських картах рахується).

За інформацією на спеціалізованому порталі Migrant Info, для потрапляння в Польщу треба мати щонайменше:

300 злотих на подорож до 4 днів;

75 злотих за кожен день проживання для подорожі тривалістю понад 4 дні.

За підрахунками, цього вистачить на покриття базових потреб. Моніторинг платоспроможності — необов’язкова процедура, але прикордонники можуть її провести за власним бажанням. І відсутність достатньої суми в гаманці стане підставою для відмови у в’їзді.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україну заборонено ввозити продукцію з ГМО, пестициди, етилований бензин, зброю, наркотики, товари з РФ та Білорусі, рідкісні види тварин і рослин без дозволу. Обмеження діють на матеріали, що пропагують війну/нацизм.

Також ми писали, скільки треба заробляти в Польщі, аби належати до середнього класу. За підрахунками, діапазон доходу повинен становити від 4 449 до 13 282 злотих/міс. на одну людину. Натомість медіанна зарплата у Польщі — 6 641 злотих.