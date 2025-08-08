Відео
Головна Економіка Середній клас у Польщі — скільки треба заробляти щомісяця

Середній клас у Польщі — скільки треба заробляти щомісяця

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 12:33
Середній клас у Польщі — яку мінімальну суму треба заробляти щомісяця
Валюта Польщі. Фото: Pexels

Приналежність до середнього класу визначається регулярними доходами. Часто побутує думка, що в цю категорію населення входить дуже мала кількість людей. Дослідники змогли підрахувати, яку зарплату треба отримувати в Польщі, аби вважатися не бідним, але й не багатим.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей заробляє середній клас у Польщі.

Читайте також:

Доходи середнього класу в Польщі

Дослідники з Польського інституту економіки запропонували враховувати так званий індикатор EHDI (еквівалований дохід домогосподарства). Його обчислюють діленням загального доходу в домогосподарстві на кількість людей.

Згідно з даними порталу inPoland, середній клас — це люди, регулярний дохід яких перебуває в діапазоні від 67% до 200% медіанної зарплати на одну особу. Натомість Організація економічного співробітництва та розвитку пропонувала звузити діапазон до 75-200%.

"У липні 2024 року медіанна зарплата у Польщі склала 6 641 злотих. Тобто, до середнього класу належать ті родини, в яких дохід на одного члена домогосподарства становить від 4 449 до 13 282 злотих (PIE) або від 4 980 до 13 282 злотих (OECD)", — йдеться в повідомленні.

Якщо брати до уваги розмір доходу, то близько 54% населення Польщі реально належало до середнього класу. Водночас такими себе вважали 77% опитаних поляків.

Скільки заробляють багатії в Польщі

Німецький економічний інститут у Кельні запропонував відносити до касти багатіїв тих людей, хто отримує понад 250% місцевої медіанної зарплати на місяць. Проаналізувавши дані у всіх гмінах Польщі за жовтень 2024 року, вдалося вияснити мінімальну суму доходу для різних категорій:

  • самотня людина — від 12 500 злотих;
  • пара — від 18 700 злотих;
  • сім’я з однією дитиною — від 22 500 злотих;
  • сім’я з чотирма дітьми — від 33 700 злотих.

Звісно, поріг багатства може варіюватися залежно від населеного пункту. Наприклад, у Варшаві зарплата близько 9 000 злотих нетто не є підставою віднести себе до касти заможних людей. Тоді як в окремих гмінах Польщі такого доходу вистачить, аби вийти за межі середнього класу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці часто їздять до Польщі автобусами, але на кордоні можливі проблеми через митні обмеження. За спробу ввезти заборонені/понаднормові товари загрожує штраф до 1000 євро і навіть депортація.

Також ми писали, скільки треба заробляти, щоб вважатися багатою людиною у США та Європі. Для Німеччини сума починається з регулярного доходу 5 780 євро/міс. Для Польщі — з 12 500 злотих/міс. В Америці треба мати на рахунку від 1,7 млн доларів.

Польща багатство валюта доходи середня зарплата
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
