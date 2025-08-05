Перетин польського кордону в серпні — за що українці можуть отримати штраф

Автомобілі на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

Автобусні рейси між Україною та Польщею залишаються одним із найзручніших і найпопулярніших способів подорожі за кордон. Пасажири обирають їх через доступні ціни, відсутність пересадок і можливість зупинок у потрібних містах. Однак інколи, в українців можуть виникнути проблеми на польському кордоні.

Про те, чому українців можуть оштрафувати на Польському кордоні в серпні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що дозволено перевозити через кордон з Польщею

Під час перетину кордону мандрівники проходять дві перевірки: паспортний контроль та митний огляд. Якщо в першому випадку все зазвичай займає кілька хвилин, то на митниці іноді виникають затримки — особливо, якщо у багажі є заборонені або понаднормові товари.

Кожна країна має власний перелік дозволених до ввезення речей та їх кількісних обмежень, і Польща не є винятком. На митниці багаж перевіряють за допомогою рентгену, а за необхідності просять відкрити валізи для огляду.

На сайті однієї з компаній, яка займається міжнародними перевезеннями, зазначається, що до списку дозволених товарів входить:

до 2 кг меду;

до 0,5 кг кави;

до 5 кг овочів і фруктів;

до 2 кг дитячого харчування;

до 5 кг риби та морепродуктів;

побутова техніка чи електроніка — максимум 1 одиниця;

до 5 л пива, 1 л міцного алкоголю, 2 л слабоалкогольних напоїв;

до 2 пачок цигарок, 2 пачок електронних сигарет, 10 сигар і 50 г тютюну;

до 2 кг корму для тварин (якщо вони подорожують разом із власником).

Що заборонено ввозити в Польщу та який штраф можуть отримати українці

У разі перевищення встановлених норм можливе вилучення товарів та штраф від 50 євро до 1000 євро (від 2 417 грн до 48 341 грн).

До Польщі суворо заборонено ввозити м’ясні та молочні вироби, консерви, сало. Під забороною також:

готівка понад 10 000 доларів США;

наркотики та сильнодіючі медичні препарати;

зброя, порнографічні матеріали, токсичні та хімічні речовини;

антикваріат, археологічні знахідки та інші культурні цінності, що потребують спеціального дозволу.

Перед поїздкою варто заздалегідь ознайомитися з чинними правилами, щоб уникнути неприємностей. Якщо польські митники зафіксують порушення, вони можуть вилучити заборонені речі, накласти штраф, а у виняткових випадках — депортувати пасажира та заборонити йому в’їзд до ЄС.

Раніше ми писали, що грошові перекази стали звичними для більшості, але навіть вони можуть обернутися проблемами. Якщо достатньо необережно сформулювати призначення платежу — кошти можуть заблокувати.

Також ми розповідали, що українці їдуть до Польщі не лише заради роботи чи захисту, а й для зустрічей з рідними та подорожей. Однак, у багажі інколи опиняються речі, заборонені до ввезення. Якщо власник відмовиться їх вилучити, йому можуть відмовити у перетині кордону.