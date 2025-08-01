Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Можуть завернути на кордоні — хто не потрапить з України в Польщу

Можуть завернути на кордоні — хто не потрапить з України в Польщу

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 18:15
Виїзд з України в Польщу — через які речі в багажі можуть розвернути на кордоні
Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці відвідують Польщу не лише в пошуках тимчасового захисту, але й щоб провідати рідних або з туристичною метою. Нерідко у валізах наші громадяни намагаються провезти речі, з якими заборонено перетинати польський кордон. А через відмову утилізувати ці предмети людину можуть розвернути і не пропустити.

Про це йдеться на порталі Ukrainian in Poland.

Реклама
Читайте також:

Які продукти не можна ввозити в Польщу

Особливу увагу прикордонники приділяють їстівним виробам. Бо далеко не всіма продуктами харчування вдасться почастувати родичів і друзів у Польщі. Повна заборона поширюється на:

  • будь-які види ковбаси, сосиски і сардельки;
  • свіже м’ясо;
  • тушонку;
  • промислові консерви;
  • всі види сала;
  • молочну і кисломолочну продукцію.

"Не радимо проявляти кмітливість і вигадувати оригінальний спосіб перевезення бажаного товару. Це може вилитися в неприємні з’ясування з митниками і досить великі штрафи. Для особливо злісних порушників це може закінчитися кримінальною відповідальністю", — йдеться на сайті.

Всі заборонені речі, виявлені на кордоні з Польщею, доведеться викинути чи утилізувати. Інакше митники не пропустять мандрівника далі. Таке ж правило поширюється на максимальну вагу багажу: одній людині дозволено перевозити до 50 кг із максимальною вартістю речей 500 євро (для пішоходів, пасажирів автобусів і легкових автомобілів).

На деякі інші предмети і продукти, що не входять до списку заборонених, накладено обмеження щодо кількості. Наприклад, допускається транспортування двох пачок сигарет, 50 г тютюну, 1 л міцного напою, 5 кг фруктів/овочів, 2 кг меду, 500 г кави, 2 кг дитячого харчування, 5 кг риби і морепродуктів, 2 кг випічки тощо.

Декларування готівкової валюти

Інша потенційна проблема стосується валютних цінностей. За наявності великої суми готівкових коштів — понад 10 000 євро в еквіваленті — закон вимагає письмового декларування. Плюс українці повинні пред’явити документи на підтвердження походження фінансів (квитанції з банку, виписки про зняття готівки тощо).

Спроба перетнути державний кордон без декларування обернеться серйозними проблемами. На порушників накладуть штраф, а гроші можуть конфіскувати. Особливо якщо митники доведуть умисне приховування валютних цінностей з метою їх вивезення з України.

Нагадаємо, Польща і Франція посварилися через новий дизайн купюри номіналом 20 євро. На лицьовій стороні банкноти хочуть зобразити відому науковицю Марію Склодовську-Кюрі, проте країни не можуть домовитися про написання її повного імені.

Також ми писали, що Польща хоче переглянути умови надання соціальної допомоги українцям у 2025 році. По-перше, сім’ї можуть втратити виплати за програмою 800+, якщо діти не відвідують школу. По-друге, розпочалися перевірки використання соціального житла.

Польща кордон товари валюта українці в Польщі
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації