Виїзд з України в Польщу — через які речі в багажі можуть розвернути на кордоні

Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці відвідують Польщу не лише в пошуках тимчасового захисту, але й щоб провідати рідних або з туристичною метою. Нерідко у валізах наші громадяни намагаються провезти речі, з якими заборонено перетинати польський кордон. А через відмову утилізувати ці предмети людину можуть розвернути і не пропустити.

Про це йдеться на порталі Ukrainian in Poland.

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Особливу увагу прикордонники приділяють їстівним виробам. Бо далеко не всіма продуктами харчування вдасться почастувати родичів і друзів у Польщі. Повна заборона поширюється на:

будь-які види ковбаси, сосиски і сардельки;

свіже м’ясо;

тушонку;

промислові консерви;

всі види сала;

молочну і кисломолочну продукцію.

"Не радимо проявляти кмітливість і вигадувати оригінальний спосіб перевезення бажаного товару. Це може вилитися в неприємні з’ясування з митниками і досить великі штрафи. Для особливо злісних порушників це може закінчитися кримінальною відповідальністю", — йдеться на сайті.

Всі заборонені речі, виявлені на кордоні з Польщею, доведеться викинути чи утилізувати. Інакше митники не пропустять мандрівника далі. Таке ж правило поширюється на максимальну вагу багажу: одній людині дозволено перевозити до 50 кг із максимальною вартістю речей 500 євро (для пішоходів, пасажирів автобусів і легкових автомобілів).

На деякі інші предмети і продукти, що не входять до списку заборонених, накладено обмеження щодо кількості. Наприклад, допускається транспортування двох пачок сигарет, 50 г тютюну, 1 л міцного напою, 5 кг фруктів/овочів, 2 кг меду, 500 г кави, 2 кг дитячого харчування, 5 кг риби і морепродуктів, 2 кг випічки тощо.

Декларування готівкової валюти

Інша потенційна проблема стосується валютних цінностей. За наявності великої суми готівкових коштів — понад 10 000 євро в еквіваленті — закон вимагає письмового декларування. Плюс українці повинні пред’явити документи на підтвердження походження фінансів (квитанції з банку, виписки про зняття готівки тощо).

Спроба перетнути державний кордон без декларування обернеться серйозними проблемами. На порушників накладуть штраф, а гроші можуть конфіскувати. Особливо якщо митники доведуть умисне приховування валютних цінностей з метою їх вивезення з України.

Нагадаємо, Польща і Франція посварилися через новий дизайн купюри номіналом 20 євро. На лицьовій стороні банкноти хочуть зобразити відому науковицю Марію Склодовську-Кюрі, проте країни не можуть домовитися про написання її повного імені.

Також ми писали, що Польща хоче переглянути умови надання соціальної допомоги українцям у 2025 році. По-перше, сім’ї можуть втратити виплати за програмою 800+, якщо діти не відвідують школу. По-друге, розпочалися перевірки використання соціального житла.