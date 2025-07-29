Цю роботу обирає більшість – на чому заробляють українці в Польщі

Працівник складу. Фото: Pexels

На кінець травня у Польщі офіційно працювали 1,23 мільйона іноземців, з яких найбільшу частину становлять громадяни України. Це близько 810 тисяч осіб, що дорівнює майже двом третинам від загальної кількості.

Про те, на яких роботах працюють українці в Польщі, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

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Чому більшість українців шукає легальну роботу в Польщі

Легальна зайнятість українців відіграє важливу роль у зміцненні економіки Польщі та допомагає розв'язати проблему нестачі працівників у багатьох сферах.

Починаючи з 2022 року, у Польщі суттєво зросла кількість українців із легальним працевлаштуванням. Це надає їм доступ до соціального забезпечення, медичних послуг і можливості накопичення пенсійного стажу.

Яку роботу обирають українці в Польщі

Для біженців польська держава спростила вихід на ринок праці: скасувала обов’язкове отримання дозволів на роботу та впровадила цифрову систему реєстрації. Основні сфери, де залучені українські працівники — це:

промисловість;

аграрна сфера;

будівельний сектор;

логістика і складування;

догляд за людьми та послуги.

Крім того, у великих містах, таких як Варшава, Краків і Вроцлав — українці активно працюють у готельно-ресторанному бізнесі та роздрібній торгівлі.

До речі, з 2026 року Польща планує оновити правила нарахування трудового стажу. Згідно з новими нормами, до стажу включатимуть не лише стандартну зайнятість, а й роботу за контрактами типу umowa zlecenie та підприємницьку діяльність.

Раніше ми писали, що українські громадяни, які перебувають у Польщі, повинні дотримуватись місцевого законодавства, щоб уникнути серйозних неприємностей. За окремі порушення можуть накладатися значні штрафи, а в деяких випадках — навіть вислання з країни.

Також ми розповідали, польська влада підвищила мінімальну зарплату в країні з 1 січня 2025 року. Зміни стосувались як місячної зарплати, так і оплати праці за годину.