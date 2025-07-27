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Головна Економіка Робота в Польщі — на яку мінімалку розраховувати в серпні

Робота в Польщі — на яку мінімалку розраховувати в серпні

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 07:15
Мінімалка в Польщі — скільки платитимуть за годину й місяць праці в серпні
Польські злоті на столі. Фото: Pexels

Уряд Польщі підвищив мінімальну заробітну плату з 1 січня 2025 року. Зміни торкнуться як щомісячної виплати, так і погодинної ставки. Проте на відміну від 2023 та 2024 років, у 2025-му додаткового підвищення протягом року не буде.

Про те, на яку мінімалку можуть розраховувати працівники у серпні 2025 року, зазначається на порталі для українців в Польщі "Наш Вибір".

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З нового року мінімальна місячна зарплата становитиме 4 666 злотих (близько 53 837 грн) до оподаткування (брутто). Це приблизно 3 511 злотих (40 511, грн) "на руки" (нетто). Таким чином, працівники, які отримують мінімалку, зароблятимуть на 366 злотих більше, ніж у липні 2024 року (4 300 злотих брутто).

Підвищили й мінімальну погодинну оплату — вона складає 30,50 злотих (351 грн) брутто, це приблизно 22,03 злотих (254 грн) після податків.

Чому мінімалка в Польщі більша ніж планувалось

Спочатку уряд планував трохи нижчі показники — 4 626 злотих на місяць і 30,20 злотих за годину. Але 13 вересня 2024 року в офіційному журналі Dziennik Ustaw було опубліковано постанову, яка закріплює вищі суми.

Рівень мінімальної зарплати визначають з урахуванням прогнозованої інфляції. На 2025 рік очікують інфляцію на рівні 4,1%. Через це ухвалили рішення про одне підвищення. Якби інфляція перевищила 5%, уряд провів би ще одне коригування протягом року.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що українцям у Польщі важливо дотримуватися місцевого законодавства, адже порушення можуть коштувати дорого або навіть призвести до депортації.

Також ми розповідали, що раніше багато іноземців чекали на карту тимчасового побиту в Польщі роками, але тепер у деяких воєводствах процес оформлення став значно швидшим.

Польща гроші мінімальна зарплата зарплатня українці в Польщі злотий
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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