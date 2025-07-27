Минималка в Польше — сколько будут платить за час и месяц труда в августе

Польские злотые на столе. Фото: Pexels

Правительство Польши повысило минимальную заработную плату с 1 января 2025 года. Изменения коснутся как ежемесячной выплаты, так и почасовой ставки. Однако в отличие от 2023 и 2024 годов, в 2025-м дополнительного повышения в течение года не будет.

О том, на какую минималку могут рассчитывать работники в августе 2025 года, отмечается на портале для украинцев в Польше "Наш Выбор".

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С нового года минимальная месячная зарплата составит 4 666 злотых (около 53 837 грн) до налогообложения (брутто). Это примерно 3 511 злотых (40 511, грн) "на руки" (нетто). Таким образом, работники, которые получают минималку, будут зарабатывать на 366 злотых больше, чем в июле 2024 года (4 300 злотых брутто).

Повысили и минимальную почасовую оплату — она составляет 30,50 злотых (351 грн) брутто, это примерно 22,03 злотых (254 грн) после налогов.

Почему минималка в Польше больше чем планировалось

Сначала правительство планировало чуть более низкие показатели — 4 626 злотых в месяц и 30,20 злотых в час. Но 13 сентября 2024 года в официальном журнале Dziennik Ustaw было опубликовано постановление, которое закрепляет более высокие суммы.

Уровень минимальной зарплаты определяют с учетом прогнозируемой инфляции. На 2025 год ожидают инфляцию на уровне 4,1%. Поэтому приняли решение об одном повышении. Если бы инфляция превысила 5%, правительство провело бы еще одну корректировку в течение года.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что украинцам в Польше важно соблюдать местное законодательство, ведь нарушения могут стоить дорого или даже привести к депортации.

Также мы рассказывали, что раньше многие иностранцы ждали карту временного побыту в Польше годами, но теперь в некоторых воеводствах процесс оформления стал значительно быстрее.